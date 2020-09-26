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Politika

'HDP hizmet ettirmiyor' diyerek istifa etti

Iğdır'ın Hoşhaber Belde Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Karasu, “Halkımıza ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye çalıştım. Bu çabalarım parti içinde ve kişisel çıkarlarına dokunduğum çevreleri rahatsız etti” diyerek partisinden istifa etti.

26 Eylül 2020 Cumartesi 09:02 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:08
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Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Ahmet Karasu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Iğdır’ın HDP’li Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Ahmet Karasu, “Çabalarım gerek parti içinde gerekse kişisel çıkarlarına dokunduğum bazı çevreleri rahatsız etti. Yapılan eleştirilerin hakaretlerin iftiraların haddi var hesabı yok. Uzun zamandır düşünce olarak ayrılık yaşadığım ve kopan iletişimimiz üzerine artık bu işi fazla uzatmanın bir anlamı kalmadığı kanaatine vardım” açıklamasında bulundu.

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