İP Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.

KORAY AYDIN'IN ELİNDEN TEŞKİLATLAR ALINDI

Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İP'in 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

HDP VE CHP'Yİ RAHATSIZ EDEN AĞIRALİOĞLU A TAKIMI'NDAN ÇIKARILDI

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.

Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, Ağıralioğlu'nu hedef göstererek, "İP'li bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir" açıklamasında bulunmuştu.

İşte İP'in yeni başkanlık divanı:

Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN

Genel Sekreter: Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT

Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ

Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN

Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ

Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL

STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK

TERÖRİST BAŞININ HAPİSTEN ÇIKMASINI İSTEYEN İSME YENİ GÖREV

HDP'nin terör örgütü PKK ile münasebeti nedeniyle olası ittifakları karşı çıkan yöneticileri görevden alan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Orta Doğu Politikaları Başkanlığına Salim Ensarioğlu'nu atadı.

Salim Ensarioğlu'nun, teröristbaşı Öcalan için 'ev hapsi ve televizyona çıkaralım' talepleri, Akşener'in yeni görevlendirmeleri hangi doğrultuda yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.