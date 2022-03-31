İP Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.
Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İP'in 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.
Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, Ağıralioğlu'nu hedef göstererek, "İP'li bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir" açıklamasında bulunmuştu.
İşte İP'in yeni başkanlık divanı:
Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN
Genel Sekreter: Uğur POYRAZ
Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM
Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT
Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ
Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU
Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN
Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN
Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ
Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL
STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK
HDP'nin terör örgütü PKK ile münasebeti nedeniyle olası ittifakları karşı çıkan yöneticileri görevden alan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Orta Doğu Politikaları Başkanlığına Salim Ensarioğlu'nu atadı.
Salim Ensarioğlu'nun, teröristbaşı Öcalan için 'ev hapsi ve televizyona çıkaralım' talepleri, Akşener'in yeni görevlendirmeleri hangi doğrultuda yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.