HDP'den 6'lı masayı karıştıracak yeni açıklama: Çalışmalara başladık!

HDP'li Sancar, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkarma konusunda çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Ortak aday fikrine açık olduklarını belirten Sancar, bunun için ilkeler üzerinden müzakere edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sancar, ilkeler üzerinden yürütülecek müzakerelerde bir gelişme olmaması halinde kendi adaylarıyla seçime girmelerinin hakları olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında ortak adayda olması gereken nitelikleri sıralayan Sancar, çalışmaları yürütmek üzere kurulan kurulun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. HDP'nin, ayrıca tartışmayı tabana indireceğini ve halkla paylaşacağını belirtti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sancar, ayrıca kendi adaylarını çıkarma çalışmalarını da tabanla birlikte yürüteceklerini, "Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmalarımız açık ve şeffaf biçimde çalışmalarına başlamıştır." sözleriyle vurguladı.

