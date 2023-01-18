HDP'den DEVA Partisi'nin bildirisine destek: İmzalayın, bizim için sorun kalmaz

HDP Danışma Kurulu'nda yer alan Ahmet Türk ve Sırrı Sakık, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıkladığı "Temel Haklar Eylem Planı'ndaki Kürt Sorunu" başlığındaki maddelerin kendilerini tatmin ettiğini söyledi. Sakık ve Türk, 6'lı masaya, "Bunu manifestoya çevirip imzalayın, bizim için sorun kalmaz." dedi. Türk ve Sakık, HDP'nin masadan dışlanması nedeniyle Kürt seçmenin 6'lı masaya mesafeli durduğunun altını çizdi, ortak aday için muhalefetle pazarlığa açık olduklarını söyledi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da, muhalefetin ortak aday için HDP'nin taleplerini gözardı etmemesi gerektiğini söyledi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 6'LI MASAYA İKAZ

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Reuters'e konuştu. Demirtaş, muhalefetin bir blok halinde hareket etmesi gerektiğini, 6'lı masanın HDP'siz başarıya ulaşamayacağını söyledi. Demirtaş, HDP'nin kendi adayı ile seçime gireceğini ancak Erdoğan'a karşı ortak bir muhalefet adayına destek vermeyi dışlamadıklarını aktardı.

6'LI MASAYA 'SEÇİM' GÖZDAĞI: TERCİH SİZİN

HDP'li Ahmet Türk, HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararının sorumluluğunun 6'lı masaya ait olduğunu söyledi. Masaya gözdağı veren Türk, "Altılı Masa'nın ikircikli tavırları, uzlaşmaz tutumu, HDP'ye uzak durmaları bizim gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi bloku konusunda bir eksiklik ortaya çıkardı. Bu eksikliğin nedeni de Altılı Masa ve muhalefet partileridir. Gönül isterdi ki başından beri HDP ile bir diyalogla bu masanın etrafında ortak bir aday kararı çıksın. Ama tercih onların. HDP de bu durumda kendi adayını çıkaracak." ifadelerini kullandı.

"BABACAN'IN KÜRT SORUNU İLE İLGİLİ SÖZLERİNİ MANİFESTOYA ÇEVİRSİNLER, SORUN KALMAZ"

HDP'li Türk, Babacan'ın Kürt Sorunu ile ilgili açıkladığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken maddeleri destekledi.

Türk, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıkladığı 'DEVA Partisi Temel Haklar Eylem Planı'ndaki Kürt sorunu ile ilgili maddeler Altılı Masa için yol gösterici olabilir. Sayın Babacan'ın açıklamasında anadilinde eğitimden tutun eşit yurttaşlığa kadar birçok başlık vardı. Ben onu küçük bir manifesto olarak kabul ediyorum. Altılı Masa DEVA Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz." dedi.

"SEÇMENİMİZDE ALTILI MASAYA DÖNÜK KIRILMA VAR"

6'lı masanın HDP'yle ilişkilerini perde arkasında sürdürmesinin, olumlu mesajlar verememesinin Kürt seçmeni rahatsız ettiğini ifade eden Türk, "Kürt seçmende Altılı Masa'ya dönük bir kırılma var. Altılı Masa'nın HDP'den uzak durmasının insanlarımız üzerinde etkisi var. Bunu kabullenmiyorlar. HDP seçmeni 'Biz her türlü fedakarlığı yapıyoruz ama bu fedakarlığa karşı en ufak bir adım atılmıyor' eleştirisini yapıyor." diye konuştu.

HDP'Lİ SIRRI SAKIK: HER ZAMAN MÜZAKEREYE AÇIĞIZ

Duvar'a konuşan HDP'li Sakık da, Türk ile benzer açıklamalar yaptı. Sakık, "HDP'nin kendi adayını çıkarma kararı gecikmiş bir karar. Ekim ayındaki danışma kurulu toplantısında bu öneriyi ben dile getirdim.Yakın bir tarihte HDP adayını belirler. Ondan sonrası ikinci tur mu olur? Biz her zaman her yerde müzakereye açığız." şeklinde konuştu.

"31 MART'TAN DERS ÇIKARIN"

Millet İttifakı ile 31 Mart seçimlerinde ittifak yaptıklarını itiraf eden Sakık, 6'lı masaya gözdağı vererek, "Milliyetçi oylara oynayarak olmaz. 31 Mart'ta hepimiz el ele verip süreci değiştirdik. O gün İYİ Parti de vardı, o gün Saadet de vardı. Hiçbir sorun da yoktu. Buradan ders çıkarmalılar." dedi.

"DEVA PARTİSİ'NİN EYLEM PLANININ ETRAFINDA TOPLANALIM"

Sırrı Sakık da, DEVA Partisi'nin tepki çeken maddelerin yer aldığı DEVA Partisi Kürt Sorunu bildirisine destek verdi. Sakık, da masanın bu bildiri etrafında toplanması uyarısında bulundu, " O belgede temel sorunların çözümü ile ilgili çok önemli tespitler var. Eğer demokrat olacaklarsa, özgürlükleri hayata geçireceklerse amasız lakinsiz herkesin demokrasi saflarında olması lazım." ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİSİ'NİN BİLDİRİSİNİ HDP Mİ HAZIRLADI?

Babacan'ın açıkladığı Kürt Sorunu bildirisine HDP'den büyük destek gelmesi dikkat çekti. HDP, DEVA'nın önerilerinin kendileri için yeterli olduğunu üst düzey isimler tarafından açıkladı. Bu da akıllara, "Kürt Sorunu bildirisini HDP mi hazırladı?' sorusunu getirdi.

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan, Anayasada "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" şekliyle yer alan ifadeyi değiştireceklerini söyledi. Babacan'ın, Türk kelimesini anayasadan çıkarmak istemesi büyük tepki çekmişti.

Yine Babacan, anadilde eğitimin anayasaya eklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Anayasamızın 42. maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz. Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde 'anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı'nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz." demişti.

Babacan'ın, 'Özerklik' sözleri de kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Babacan, "Yetkinin, merkezden yerele doğru olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. DEVA Partisi iktidarında 'yerinden yönetim' ilkesini esas alacağız." ifadelerini kullanmıştı.