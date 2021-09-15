HDP'den İstiklal Marşı saygısızlığı: Kürsüde şarkı söyleyemem

Sabah 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:35

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada bazı HDP'li meclis üyelerinin bundukları yerlerde ayağa kalkmasına rağmen marşı okumaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda dudaklarını bile oynatmayan bazı HDP'liler İstiklal Marşını okumadı. HDP'li Meclis üyesi ve Divan Katibi Gülçin Demir ise İstiklal Marşı'nı okumayışına dini vecibelerinden ötürü kürsüde şarkı söyleyemeyeceği savunmasını yaptı. CHP'li meclis üyeleri ise konuya sessiz kalarak, HDP'ye olan teslimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

HDP'li Meclis üyesi ve Divan Katibi Gülçin Demir

"HDP'LİLER İSTİKLAL MARŞI OKUMUYOR, CHP'LİLER BUNU YUTUYOR"

Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. oturumunda dilek ve temenniler bölümünde MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni söz alarak Akdeniz'de bir tiyatro oynandığını savundu. Nenni, "Burada bir tiyatro oynanıyor. CHP'nin Akdeniz'deki tek görevi HDP'nin destekçisi olmak. Akdeniz'de Vahap Seçer'e bir laf söylenirse bunları engellemek. Başka bir icraatları yok. Sizler 'Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz'. İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size yok öyle bir dünya. Ey CHP'liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor, gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz." dedi.

"İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASINDAN AR DUYANLAR CHP'LİLERİN OYU İLE AKDENİZ'İ TEMSİL EDİYOR"

MHP'li Meclis üyesi Tufan Nenni'nin açıklamaları üzerine CHP'li meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Başkan Gültak'ta meclis üyelerini sakin olmadan yönünde uyardı. Sükûnet sağlanamayınca Başkan Gültak meclise ara verdi. Öğleden sonraki oturumda ise yine gerginlik çıktı. MHP'li Nenni, İstiklal Marşı okumayanların ve istiklal Marşı'nın okunmasından ar duyanların CHP'lilerin oyu ile Akdeniz'i temsil ettiğini öne sürerek isyanının buna olduğunu söyledi.

BAZI CHP'Lİ VE HDP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Tekrar söz alan Tufan Nenni ise CHP'lilere yönelik "Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalları olarak bitirdiniz" sözlerini tekrarladı. Bunu CHP grubuna söylediğini ifade eden Nenni HDP'ye bir şey söylemediğini kaydetti. Bayrak düşmanları hariç herkesin kardeşi olduğunu belirten Nenni, "7 tane gelinim Kürt. 4 tane damadım Kürt. Türk ile Kürdü ayıran varsa şerefsizlik yapıyor" dedi.

Nenni'nin 'Akdeniz'in oyları ile seçilmiş meclis üyeleri İstiklal Marşı okumuyorsa ve CHP buna razı oluyor' şeklindeki sözleri üzerine bazı CHP'li ve HDP'liler meclisi terk etti.

"İSTİKLAL MARŞI TC VATANDAŞI OLAN HERKESİN KABUL ETTİĞİ BİR MİLLİ MARŞTIR"

Meclis üyeleri arasında İstiklal Marsı tartışma sürerken söz alan Başkan Gültak, HDP'lilere mecliste İstiklal Marsı okuyup okumadıklarını sordu. Gültak, "İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kabul ettiği bir Milli Marş'tır. Ne Türk'ün, Ne bir Kürdün ne Arabın milli marşı değildir" dedi. HDP'liler ise İstiklal Marşı'na karşı bir saygısızlıklarının olmadığını kaydetti.

Sabah'ın haberine göre, İstiklal Marşı okunduğu sırada bilgisayar ekranına bakarak, dudaklarını bile oynatmadığı kameralara yansıyan HDP'li divan katibi Gülçin Demir, "Ben İstiklal Marşı'na karşı ayağa kalkıyorum. Saygı duyuyorum. Benim İstiklal Marşı'na karşı katılmama nedenim dini bir konuda olabilir, farklı bir mevzuda olabilir. Ben katiplik yapıyorum ama isterseniz şarkı söyleyemem. Bu bunla alakalı bir şey" dedi.