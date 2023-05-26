HDP'den Özdağ açıklaması: Bize verilen sözler daha önemli

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hezimete uğrayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için her yolu deniyor.

Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 7 maddelik protokol karşılığı destek sözü alan Kılıçdaroğlu hem HDP'ye hem de Özdağ'a birbiriyle ters düşen vaatler vermiş oldu.

Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ümit Özdağ'ın ne söylediği ile ilgilenmediklerini söyledi.

"ÖZDAĞ'IN IRKÇI SÖYLEMİNE TAKILMIYORUZ"

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP'li Buldan, Özdağ'ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı. Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler ama bizim için esas olan biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözler"

Kılıçdaroğlu'nun her iki tarafa da birbiriyle ters düşen vaatlerde bulunmasından rahatsızlık duymayan Buldan, "Ümit Özdağ son günlerde evet ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın biçimde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunları asla ve asla bu oyunlara gelmeyeceğiz" dedi.