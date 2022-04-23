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Politika

HDP'den yeni '1915' provokasyonu: TBMM'ye kanun teklifi sundu

HDP'li Garo Paylan her yıl olduğu gibi bu yıl da provokasyona imza atarak 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

23 Nisan 2022 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
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Terör örgütü PKK destekçisi HDP sözde Ermeni soykırımı ile ilgili provokasyonlara başladı. HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

SKANDAL İFADELER

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" diye konuştu.

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