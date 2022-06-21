İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3275
  • EURO
    18,3251
  • ALTIN
    1022.44
  • BIST100
    2572.65
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • HDP'li milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Politika

HDP'li milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'e geldi.

DHA21 Haziran 2022 Salı 09:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Dosyalar arasında HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekilleri Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında birer, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

  • dokunulmazlık dosyası
  • meclis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.