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HDP’li başkan terörden tutuklandı

Terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkındaki 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan HDP’li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, sahte kimlikle kaçarken yakalanarak tutuklandı.

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Erzurum'un Karayazı ilçesinin HDP’li Belediye Başkanı Melike Göksu hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından Göksu hakkında ‘yakalama emri’ çıkartıldı. 

SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ

Bu arada Erzurum Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Göksu’nun kaçacağını bilgisini aldı. Hemen üzerine harekete geçen polis ve jandarma, Göksu ve beraberindeki ikisi HDP’li Belediye Meclis Üyesi 6 kişinin içinde bulunduğu iki otomobili Aşkale Kontrol Noktası ve bir dinlenme tesisinin yakınında durdurdu. Otomobilden inmekte direnen Göksu, kardeşinin kimliğini göstererek kurtulmaya çalıştı. Gözaltına alınan Melike Göksu ve beraberindekiler, adliyeye sevk edildi. Melike Göksu, tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı.  

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