24 Şubat 2020 Pazartesi08:16 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 08:16

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin 4. Olağan Kongresi öncesinde yaptığı açıklamada, yerel seçimde CHP ile ittifak yaptıklarını hatırlatarak, “Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı” dedi. Dün de partisinin olağan genel kongresinde konuşma yapan Pervin Buldan yine ittifaklara dikkati çekerek, “Karşılarında ezilen halkların ittifakı var. Cizre ile Gezi’nin ittifakı var. İstanbul ile Diyarbakır’ın, İzmir ile Hakkâri’nin ittifakı var” ifadelerini kullandı.

KURUCU MECLİS!

Pervin Buldan partisinin dünkü kongresinde, hükümet politikalarını eleştirerek, muhalefetin geniş kapsamlı bir ittifak yapması gerektiğini savundu. Tüm kimlik ve inançların kendini güvende hissedeceği yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini söyleyen Buldan, “Hiçbir kimliğin, inancın, diğerinden üstün olmadığı eşitlerin anayasasını yapalım. Tıpkı 1920’de yapıldığı gibi kurucu bir meclis oluşturalım ve yeni bir dönem başlatalım” ifadelerini kullandı.

CHP’LİLER DE KATILDI, İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI



Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile çok sayıda siyasi parti ve STK temsilcisi katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmadığı kongrede sözde “devrim şehitleri” anısına saygı duruşunda bulunuldu.

BABACAN’IN MESAJI OKUNDU

HDP kongresine yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan da davetliydi. Ancak Babacan kongreye katılmadı yerine bir mesaj yolladı. Ali Babacan salonda okunan mesajında şu ifadeleri kullandı “Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi’nin 4’üncü Olağan Büyük Kongresi’ne davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.”

CHP’DEN HDP’YLE AÇIK İTTİFAK SİNYALİ

Aralarında örtülü ittifak olan CHP ve HDP’nin önümüzdeki dönemde açık ittifak yapacakları konuşulurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’dan kafaları karıştıran bir “ittifak” açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, partisinin Çorum il kongresinde yaptığı konuşmada “Anadolu’nun Kemal’i çıktı ve birbirine benzemeyen yapıları bir araya getirdi, yeni bir yapı, yeni bir özlem ve yeni bir umut yarattı. İşte biz 31 Mart ve 23 Haziran’da umut haline getirdiğimiz yeni düzeni büyütmek zorundayız” dedi.

BİR ARAYA GELMELİYİZ

Sarıbal, şunları kaydetti: “31 Mart ve 23 Haziran’da ‘Başka bir Türkiye mümkün’ şiarını hayata geçirdik. Genel Başkanımız paradigmayı değiştirdi ve ülkenin önünü açtı. Bizler burada konuşurken, bu salondan dışarı çıkarken yapacağımız tek şey, bu ülkenin tüm demokrasi güçlerine, sol, sosyalist, emekten yana, halktan yana herkesle bir araya gelmek zorundayız.”

(Akşam)