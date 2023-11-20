HDP'li Çandar'dan küstah açıklama: YPG terör örgütü değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri icra edildi. Burada söz alan HDP vekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını savundu.

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'



Yaşananlara tepki gösteren AK Partili vekiller, "Değiller mi" diye sorunca Çandar, "Değiller tabi" diyerek yanıt verdi.

Çandar, ABD beslemesi terör örgütünün Türkiye ve Katar dışında kimse tarafından 'örgüt' olarak kabul edilmediğini öne sürdü.

CHP'NİN 'ÖZERKLİK' VAADİ



CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin vekili Çandar, mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri desteğe karşılık 'anayasanın değiştirileceğini' söylemişti.

Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." diyen ve Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor" demişti. Çandar, bu konuda Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ifade etmişti.