İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7589
  • EURO
    31,5424
  • ALTIN
    1827.26
  • BIST100
    7946.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • HDP'li Çandar'dan küstah açıklama: YPG terör örgütü değildir
Politika

HDP'li Çandar'dan küstah açıklama: YPG terör örgütü değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan HDP'li vekil Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin terör örgütü olmadığını savundu.

20 Kasım 2023 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
HDP'li Çandar'dan küstah açıklama: YPG terör örgütü değildir
ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri icra edildi. Burada söz alan HDP vekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını savundu.

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'

Yaşananlara tepki gösteren AK Partili vekiller, "Değiller mi" diye sorunca Çandar, "Değiller tabi" diyerek yanıt verdi.

Çandar, ABD beslemesi terör örgütünün Türkiye ve Katar dışında kimse tarafından 'örgüt' olarak kabul edilmediğini öne sürdü.

CHP'NİN 'ÖZERKLİK' VAADİ

CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin vekili Çandar, mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri desteğe karşılık 'anayasanın değiştirileceğini' söylemişti.

Çandar, "Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur." diyen ve Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, "Dünyanın birçok ileri ülkesi böyle zaten. Türkiye'deki Kürtler Suriye'de öz yönetim bölgesinin oluşturulmasını istiyor" demişti. Çandar, bu konuda Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ifade etmişti.

  • halil çandar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.