İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9482
  • EURO
    35,2821
  • ALTIN
    2461.38
  • BIST100
    10735.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • HDP'li Encu'nun A Milli Takımımızla ilgili skandal paylaşımına AK Parti'den tepki
Politika

HDP'li Encu'nun A Milli Takımımızla ilgili skandal paylaşımına AK Parti'den tepki

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Türkiye-Portekiz maçı sonrası Portekiz'i kutlamasına tepki göstererek, 'Bu tavrını şiddetle kınıyorum.' dedi.

AA25 Haziran 2024 Salı 16:08 - Güncelleme:
HDP'li Encu'nun A Milli Takımımızla ilgili skandal paylaşımına AK Parti'den tepki
ABONE OL

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İsrail'in 7 Ekim'nden bu yana Gazze'de Müslümanlara yönelik soykırımının devam ettiğini belirten Açıkkapı, dünyanın soykırımı izlemekle yetindiğini söyledi. Açıkkapı, Gazze'deki mezalimin bir an önce durmasını istedi.

A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan'ı yendiğini, Portekiz'e ise yenildiğini anımsatan Açıkkapı, sporda galibiyet kadar mağlubiyetlerin de bulunduğunu kaydetti. Çekya karşısında A Milli Futbol Takımı'nın turu atlayacak skor alacağına inandığını dile getiren Açıkkapı, eski HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Türkiye-Portekiz maçı sonrası sosyal medaya hesabından Portekiz'i kutlamasına tepki gösterdi.

Açıkkkapı, şöyle konuştu:

"Maalesef bu ülkede yaşayan, bu ülkenin havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini yiyen, devletinden maaşını alan bir kısım milletvekillerinin, Portekiz yenilgisi sonrasında telaşla Portekiz bayrağı aramasını ve X'te Portekiz'i kutlamasını kınıyoruz. Bu, bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin yapabileceği, rıza gösterebileceği bir durum değildir. Ferhat Encu'nun akıl dışı, bu topraklarda nifakı, husumeti artırmaya yönelik bu tavrını şiddetle kınıyorum. Bu topraklarda yaşayıp, bu toprakların havasını soluyan, bu devletin maaşını alan hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı ve haddi yoktur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.