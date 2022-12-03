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Politika

HDP'li Garo Paylan, 6'lı masanın ortağı olduklarını itiraf etti! İYİ Parti'yi kızdıracak çıkış

HDP'li Garo Paylan, “İYİ Partililerden hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz” dedi, 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı yaptı. Paylan, İP ile bir araya gelmenin HDP için zor bir adım olacağını söyledi, “İYİ Partililer de bizden hazzetmiyorlar” ifadesini kullandı. Paylan, daha önce de Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez'e “Sizden rahatsızız ama Erdoğan'ı yenmek için buna mecburuz” demişti.

3 Aralık 2022 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
HDP'li Garo Paylan, 6'lı masanın ortağı olduklarını itiraf etti! İYİ Parti'yi kızdıracak çıkış
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HDP'li Garo Paylan, 6'lı masanın ortağı olduklarını itiraf etti, birinci tercihlerinin ortak aday belirlemek olduğunu söyledi. İYİ Parti ile yaşadıkları anlaşmazlıklar için de "Hiç hazzetmiyoruz, bağrımıza taş basıyoruz" dedi.

AK Parti'nin HDP'ye başörtüsü düzenlemesi nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İYİ Partili vekillerle tartışmalar yaşayan HDP'li Garo Paylan, katıldığı yayında yeni değerlendirmelerde bulundu. Aday belirleme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Paylan, birinci tercihlerinin 'Altılı masa' ile ortak aday çıkarmak olduğunu söyledi. Paylan "Ortak bir aday fikrinde buluşursak birinci turda en az %60 oyla kazanacağımızı iddia ediyoruz" dedi.

İYİ Parti ile bir araya gelmenin HDP için zor bir adım olacağını ifade eden HDP'li Paylan, "Yani İYİ Partililer bizden hazzetmiyor da biz İYİ Partililerden hazzediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz" dedi.

Altılı masaya uzlaşma çağrısında bulunan Paylan, "Altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse yol haritası konusunda en azından önerilerini ortaya koyup uzlaşıp HDP'nin önerileri ile müzakere etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oluşacak cumhurbaşkanı adayı konusunda da kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Paylan ile canlı yayında tartışmış, HDP'nin tutumlarından ve söylemlerinden rahatsız olduklarını söylemişti.

ÇELEBİ: EMİR BÜYÜK YERDEN AYRILAMIYORLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Garo Paylan'ın konuşmasından bir kesiti sosyal medyadan paylaşarak şu yorumda bulundu: Garo Paylan 6+1 ortaklığını itiraf etmiş: "İyi Partililerden hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza binlerce taş basıyoruz, yutkunuyoruz." Emir büyük yerden ayrılamıyorlar!

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