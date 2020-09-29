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Politika

HDP'li Garo Paylan'dan küstah açıklama: Ermenistan'ı savundu, Türkiye ve Azerbaycan'ı suçladı

Azerbeycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin konuşan HDP'li Garo Paylan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Paylan, Dağlık Karabağ'da tek suçlunun Türkiye ile Azerbaycan olduğunu söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 10:32 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:34
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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Azerbeycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalarla ilgili skandal sözler sarf etti. HDP'li Paylan, Dağlık Karabağ'da Ermeni ve Azeri güçleri arasında yeniden başlayan çatışmalarda suçlu tarafın Türkiye ile Azerbaycan olduğunu ifade etti.

Paylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karabağ'da, Ermenilerin Azerilere saldırdığı iddia ediliyor. KKTC'nin, Kıbrıs Rum Kesimi'ne saldırma olasılığı neyse, Karabağ'da Ermenilerin Azerilere saldırma olasılığı odur. Karabağ'da mevcut durumu değiştirmeye çalışan Azerbaycan ve Türkiye'dir Savaşta yine önce hakikat ölüyor." ifadelerini kullandı.

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