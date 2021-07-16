İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2021 Cuma / 6 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5271
  • EURO
    10,0989
  • ALTIN
    499.637
  • BIST100
    1365.31
Politika

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğine iade kararı Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Gergerlioğlu yeniden milletvekilliğine dönmüş oldu.

16 Temmuz 2021 Cuma 15:39 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:39
ABONE OL

Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki fezlekenin 17 Mart'ta Genel Kurul'da okunmasının ardından düşmüştü.

Gergerlioğlu'nun yaptığı bireysel başvuru sonrası Anayasa Mahkemesi, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın ardından Kocaeli 2'nci Ağır Ceza mahkemesi infazı durdurdu, Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edildi.

Gergerlioğlu'nun vekilliğe iade kararı da Meclis Başkanlığına ulaştı. Kararın Meclis Genel Kurul'unda okunması sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden vekilliğe döndü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.