İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • HDP'nin provokatif teklifine net cevap! TBMM Başkanı Şentop iade etti
Politika

HDP'nin provokatif teklifine net cevap! TBMM Başkanı Şentop iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın sözde yasa teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti

23 Nisan 2022 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP'li Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması hakkında hazırladığı kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığına sundu.

Meclis Başkanı Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

23 NİSAN ÖZEL OTURUMUNDA YAZILDI

Garo Paylan'ın, söz konusu yasa teklifini Cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Meclis Başkanı Şentop'un da, hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan özel oturumu sırasında iade yazısını yazdığı öğrenildi.

PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF

HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.