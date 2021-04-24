HDP'nin hadsiz 1915 olayları çağrısına tepki yağdı

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:16 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:57

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin." ifadesine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN HDP'NİN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK'TEN HDP'YE TEPKİ: PKK'NIN İNSANLARIMIZA DÖNÜK KATLİAMLARIYLA YÜZLEŞİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, mesajında, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil" dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN'DAN HDP'NİN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Turan, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandil'in aparatı, emperyal güçlerin maşası, 'Çocuklarımızı istiyoruz' sözlerinin muhatabı, kısacası her şey oldunuz ama sadece Türkiye'nin partisi olamadınız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKAN'DAN, HDP'NİN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olayları ile ilgili "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cahit Özkan, paylaşımında, "Sırtını terör örgütüne dayayanlar, yüzünü yalan ve iftira çamurundan çıkaramazlar. Siz önce ellerinde şehitlerimizin kanı olan bebek katili PKK utancıyla yüzleşin." ifadelerini kullandı.