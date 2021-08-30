30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:08

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle, Türkiye'nin her yerinde çeşitli etkinlik ve kutlamalar düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaayan Erdoğan, 'Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir' notunu düştü.

Tüm Türkiye'nin gururla kutladığı bu günde de, CHP boş durmadı.

Kadıköy'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin arkasını döndü.

YÜZLERİ HDP'YE DÖNÜK

Geçtiğimiz Yıl İstanbul Kadıköy ilçesi Halit Ağa Caddesi HDP ilçe binası önünde başlayan ve izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 55 kişinin gözaltına alındığı eylemin CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından desteklendiği iddia edilmişti.

HDP ilçe binası önündeki eyleme; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in de katıldığı öğrenildi..