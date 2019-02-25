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'HDP’nin oyunu istemiyorsan PKK lanetli bir örgüttür de'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ismini söylemedi ama rakibi Mansur Yavaş’ı sert sözlerle eleştirdi.

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AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan’ın proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki özetle şunları söyledi: “Beni mahkemeye vermişler. Niye vermişler biliyor musunuz? Ortada gözüken Cumhuriyet Halk Partisi ile İP ortaklığı. Ama arka tarafta HDP’yi almaya çalışıyorlar. Kandil’in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar. Bunu söylediğim için vermişler. Açık çağrıda bulunuyorum; eğer HDP’nin oyunu istemiyorsanız sizde bizim gibi çıkın deyin ki bu PKK lanet bir örgüttür ve katiller örgütüdür. Onun siyasi uzantıları da, buna sempatik şekilde bakanlar da lanet adamlardır deyin. Söyleyin hadi, lafı dolaştırmayın. Bu katillere övgü dizemezsiniz, evlatlarımızın katillerine övgüler dizemezsiniz. Bu memlekette Allah’ın izniyle bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, birliğimize dirliğimize göz koyamayacaklar.” 

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