Hebibbeyli: Türkiye, dünyada söz sahibi ülkeye dönüştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "500 Yıllık Diplomasi: Geçmişten Günümüze Türk Hariciye Teşkilatı" konulu panel düzenlendi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin (AMİA) yönetim binasındaki panele Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AMİA Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Fariz İsmailzade, AMİA Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Musa Gasımlı, Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Telman Nusretoğlu, çok sayıda akademisyen ve üniversite öğrencisi katıldı.

AMİA Başkanı Prof. Dr. Hebibbeyli, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlının başarılı dış politikası sayesinde yüzyıllar boyunca ayakta kaldığını, Osmanlıdan miras kalan devlet geleneğinin Türkiye Cumhuriyeti döneminde de başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" şiarının Türkiye'nin politikasının temelini oluşturduğunu ifade eden Hebibbeyli, İstiklal Savaşı'ndaki zaferin hemen ardından mücadelenin diplomasi masasında sürdüğünü kaydetti.

Hebibbeyli, Türkiye'nin bugünkü politikalarına da değinerek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız politikası sayesinde Türkiye, dünyada söz sahibi ülkeye dönüştü. 'Dünya 5'ten büyüktür' sözleri, dünyada yeni politika oluşturulması yönünde gerekli bir çağrıdır. Türkiye'nin dış politikasında Türk dünyası da büyük yer tutmaktadır. Türkiye'nin başarılarından gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da Türkiye'nin bugünkü politikasını binlerce yıllık devlet geleneği ve 500 yıllık köklü dış politikaya borçlu olduğunu söyledi.

Bağcı, "Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda hiç kimsenin dillendirmediği duygu ve düşünceleri Recep Tayyip Erdoğan dile getirmiştir." dedi.

- "TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI COĞRAFYA YOK"



Türkiye'nin dünyada beşinci en büyük diplomatik ağa sahip olduğunu belirten Bağcı, "Türkiye'nin olmadığı coğrafya yok. Bütün kıtalarda varız. Dünyanın her yerinde sözü güçlü ve etkin ülkeyiz. Hiç kimsenin masaya oturtamadıklarını Türkiye masaya oturtmuştur. Bu, 500 yıllık birikimin sonucudur. Şimdi ilk 3'te yer almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bağcı, Türkiye'nin dünyada 267 diplomatik temsilciliğe ulaştığını, Türk diplomatların bulunduklarını ülkelerde sadece ülkelerinin değil dost ve kardeş ülkelerin de çıkarlarını gözettiklerini vurguladı.

Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusretoğlu'nun moderatörlüğünde devam eden panelde Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Özcan, Türk dış politikasının tarihsel sürecine ilişkin konuşma yaptı.

