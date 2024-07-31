AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CNN TÜRK'ün sorularını cevapladı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da bir suikast sonucu şehit olmasıyla ilgili konuşan Efkan Ala, "Haniye uğradığı saldırıyla şehit oldu. Edindiğim bilgilere göre havadan saldırı yapıldı. Saldırı gece 1-2 gibi yapıldı. Bu saldırı küresel bir kriz. Allah'tan rahmet diliyorum, cinayet şebekesini de şiddetle lanetliyorum. Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır. Dün de Beyrut'a saldırı oldu ve Hizbullah'ın ikinci adamına suikast gerçekleştirdiler. Bir yandan içeride inanılmaz bir katliam gerçekleştiriliyor, çocuklar 1 yıldır öldürülüyor. Bir yandan insanlar yerinden yurdundan ediliyor. Hastaneler, okullar vuruluyor, sığınma kampları vuruluyor. Orayı acımasızca yok ediyor. Çocuk katili diye de gittiği yerlerde protesto ediliyor. Uluslararası mahkemeler de bunu teyit etti. Yüksek bir sesle oradaki zulmü bütün dünya ifade ediyor. Uluslararası sistem harekete geçmiyor. Başta ABD olmak üzere büyük güçler bu katliamların arkasında duruyor." dedi.

"TESADÜFLER BİLE PLANLI"

"Ortadoğu'da tesadüfler bile planlıdır." diyen Efkan Ala, "Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bu facianın alkışlanmasıdır, soykırımın alkışlanmasıdır. İnsanlığın yüz karasıdır. Aynı zamanda bir de çocuk katliamlarını örtbas etmek için krizi daha da yükseltiyor. İsrail güvenliği diyenlere sormak lazım, neden bu kadar savaşı yayıyor? Kendi bakanlarının yaptıkları açıklamalarda bunu İsrail'in yaptığı anlaşılıyor. Şu an 3 bakanı açıklama yaptı ve bunun doğru bir saldırı olduğunu, kendileri tarafından yapıldığını ima ettiler." şeklinde konuştu.

"SALDIRININ OLDUĞU GÜNLERDE TÜRKİYE'NİN İNİSİYATİF ALDIĞI GÖRÜŞMELER VARDI"

Efkal Ala sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu saldırının olduğu günlerde Türkiye'nin de önemli inisiyatif aldığı ateşkes görüşmeleri alınıyordu. Önemli mesafe alınmıştı. Heniyye olumlu bakıyordu ve çaba sarf ediyordu ateşkes için. Aslında tek taraflı bir saldırı var. Bir işgalin ötesine geçti, kitlesel soykırım yapılıyor. Ateşkes müzakerelerinde önemli mesafe alınmışken ve en önemli aktörlerden biri Haniye iken bu saldırı yapılıyor. İslam dünyasındaki dağınıklık tahammül edilir gibi değil. Harekete geçirmek için cumhurbaşkanımız defalarca çağrı yaptı, toplantılar yapıldı. Filistin davasının hepimizin davası olduğunun altını çizdi. Bu kadar petrol gücü, nüfus dikkate alınınca ciddi bir iş birliği olsa cinayet şebekesi durdurulabilir. Bu gücü harekete geçirmek istiyoruz. İsrail'in oradaki etkisi de belirleyici olabiliyor. İnsanlığımızın yüklediği misyon ile bu devletleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. İslam ülkeleri için de söylenecek çok şey var. Bunun cevabı veriliyor olsa bugün bu halde olmayız. Türkiye'nin tepkisinin yüzde 10'u gösterilse önemli mesafe alınırdı.

"BARIŞA KATKI SAĞLIYORUZ"

Türkiye çatışma yerlerinde pozitif inisiyatif alıyor. Bakın Suriye'de inisiyatif aldık. Irak'ta da inisiyatif aldığımız alan var. O alanı büyütme çabasında değil Türkiye. Biz barışın huzurun sağlanmasına katkı sağlıyoruz. Türkiye İsrail Filistin ilişkilerinde rasyonel, insani, akli politika izliyor. Bu katliamı durdurmak için herkesin harekete geçmesi lazım. Geçmiyorsa bu suça ortaktır. Aklın yok olması durumu ile karşı karşıyayız. Diplomasi yok olmuş durumda. Dünya gerçekten tahmin edilemez yerlere sürüklenebilir.

İçerideki kırılganlıkları irdelemeyi doğru bulmuyoruz. Bizim derdimiz Hamas-Fetih bir araya gelsin. Türkiye hem Hamas'la hem El Fetih ile sansürsüz konuşabilen birinci ülke. Yakın zamanda Abbas Türkiye'yi ziyaret etti. Hepsiyle birlikte barışı, huzuru nasıl sağlarız, nasıl Filistin devletinin tanınması sağlanır çabası içindeyiz. Biz orada taraf gözetmiyoruz. Bizim için Filistin tektir. Bizim davetimiz geçerlidir ama bugünkü durumu görüyorsunuz.