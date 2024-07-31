AK Parti Sözcüsü Çelik, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesi üzerine İsrail'in durmayacağını bu aşamadan sonra bölgede birçok devlete saldıracağını söyledi. Çelik, HABERTÜRK'e yaptığı açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;



"Bu suikast Netanyahu hükümetinin çeşitli eylemler gerçekleştirmek üzere farklı ülkelerde organizasyonlara sahip olduğunu gösteriyor. Ondan bir gün önce Lübnan'a saldırı gerçekleştirdi. Başka bir ülkenin toprağında başka bir ülkeden atılan füzeyle bir suikast gerçekleştiriyorsanız bu bölgede daha büyük çatışmalara yol açacak, daha büyük savaşlara yol açacak şekilde çeşitli ülkelerde bu soykırım şebekesinin örgütlendiği anlamına gelmektedir. Bunun neticesinde bölge ülkeleri güvenlik değerlendirmeleri yapacaktır.

KONGREDEKİ ALKIŞLAR SUİKASTLERE ONAY VERİLMESİ ANLAMINA GELİR

Geçen gün Amerikan kongresine gitti konuşma yaptı. Konuşmasının büyük kısmı İranla ilgiydi. Net söylüyorum burada Netanyahu'nun sözlerinin alkışlanması bu tip suikastlere onay verilmesi anlamına gelmektedir. Netanyahu gibiler hem kendi kişisel durumunu kurtarmak hem savaşı bölgeye yaymak için planlı bir eylem içerisindeler.

BÖLGEDE BİRDEN ÇOK DEVLETE SALDIRACAKLAR

Katliam organizasyonlarının bir siyasi ajandası var. Bu ajanda saklı gizli değil. Netanyahu 7 Ekim'den sonraki konuşmasında bölgedeki haritayı değiştireceklerini söyledi. Bu bölgede birden çok devlete saldıracağız anlamına geliyor."

BÖLGESEL SAVAŞI BAŞLATMAK İÇİN İLK TETİĞE BASILMIŞTIR

Çelik, İsrail'in bölgesel savaşı başlatmak için ilk tetiğe bastığını kaydederken Batıyı uyardı.

"Şimdiye kadar bölgesel savaş riski vardı. bugün savaşı başlatmak üzere soykırım hükümeti ilk tetiğe basmıştır. Bunları uzaktan izleyenler Amerika'da Avrupa'da izleyenler bu olayların kendilerinden uzakta Gazze'de, Orta Doğuda gerçekleşecek bir takım çatışmalar olduğunu düşünmesinler. Bu artık Avrupa barışını savunmak isteyenlerin de bir meselesidir, dünya barışını savunmak isteyenlerin de bir meselesidir."

İSRAİL'İN YAPMAK İSTEDİĞİ SİYASİ PLANLAMANIN TÜRKİYE HÜKÜMETİ FARKINDADIR

"7 Ekimden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları dikkatle izlendiğinde bu soykırım devletinin planlarını aşama aşama ortaya koyduğunu görüyoruz. Çünkü bunları tanıyor. İsrail'in yapmak istediği siyasi planlamanın Türkiye Hükümeti farkındadır.

Batıda suskun kalanlar zannetmesinler ki bu eylemler sadece Orta Doğu sınırları içinde kalacak. Buradaki istikrarsızlık her yeri etkileyecek bir sonuca gidecektir."