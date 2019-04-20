'Hep beraber Türkiye İttifakı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır” ifadelerini kullandı.

GAYEMİZ REFAHI ARTIRMAK

Dönemin, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliği perçinleme dönemi olduğunu belirten Erdoğan, “Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır” dedi. Erdoğan, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

KİMSEYİ DIŞLAMAK YOK

Güçlerini milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milleti bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacaklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YENİ GÖREV