'Hep beraber Türkiye İttifakı'
Başkan Erdoğan, “4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemimiz var. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olduğunu söyledi. Erdoğan, “Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır” ifadelerini kullandı.
GAYEMİZ REFAHI ARTIRMAK
Dönemin, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliği perçinleme dönemi olduğunu belirten Erdoğan, “Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır” dedi. Erdoğan, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.
KİMSEYİ DIŞLAMAK YOK
Güçlerini milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milleti bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacaklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz.”
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA YENİ GÖREV
Devletin tüm birimlerinin iletişim standartları Altun’a emanet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 14 sayılı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı. Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini düzenleyen maddeye “kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek” bendi de eklendi.
YAPILAN DEĞİŞİKLİK
Yapılan değişiklikle ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olurken, Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahip hale geldi. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da tanımlanacak. Prof. Dr.Fahrettin Altun idaresinde yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye’nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yöneten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu’nun denetimi de bulunuyor. TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ilgili kurumu olarak faaliyet gösteriyor.
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