Hepsi hücrede çürüyecek
15 Temmuz darbe girişimini yöneten ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay Çatı Davası’nda aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün de bulunduğu FETÖ’cü hainler bir daha gün yüzü göremeyecek.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbegirişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.
FETO DOSYASI AYRI
Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, “anayasayı ihlal” suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139’ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar “Cumhurbaşkanına suikast” suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Böylece Kılıç 140, diğerleri 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.
İCRADA GÖREV ALDI
Darbe girişiminin icra aşamasında görev alan Akın Öztürk, kuvvet komutanları bir bir derdest edilip Akıncı Üssü’ne getirilirken, üssün içerisindeki lojmanda darbeciler tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmek için bekledi. Darbecilerin sözde atama listesinde ‘Genelkurmay İkinci Başkanı’ olarak gösterilen Öztürk’ün, Genelkurmay Başkanının ikna edilememesi halinde Genelkurmay Başkanlığına getirilmesi planlandı.
DARBEDE DIŞ BAĞLANTI
Tanık ve müşteki beyanları üzerine 18 Temmuz 2016’da gözaltına alınan Öztürk, ilk ifadesinde Akıncı Üssü’ne torunlarını görmeye gittiğini, gece boyunca damadını hiç görmediğini iddia etti. Darbeci askerleri vazgeçirmek için görevlendirildiğini ileri süren Öztürk, beyanlarını yalanlayan kamera görüntüleri ve tanık beyanları bulunmasına karşın mahkemede inkardan vazgeçmedi.1996-1998 arasında İsrail Tel-Aviv’deki Türk konsolosluğunda askeri ataşe olarak görev yapan Öztürk’ün, gözaltındayken çevresindekilere söylediği sözler darbe girişiminin dış bağlantılarını göz önüne serdi.
DİŞLİ’YE DE 141 KEZ
Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dişli, FETÖ’nün hain darbe girişimine kadar tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanıydı. Darbe girişiminden önce Genelkurmay karargahındaki odasında eski albay Orhan Yıkılkan ve eski yarbay Levent Türkkan’la darbe girişimine yönelik plan yapan Dişli, toplantıda darbe girişimi sırasında Hulusi Akar’la görüşeceğini ve darbe faaliyetinin başına geçmesini isteyeceğini söyledi. Akar’ın kabul etmesi durumunda Genelkurmay 2. Başkanının da Akın Öztürk olacağını dile getirmişti.
2 bin 500 saat kayıt 50 bin sayfa savunma
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıl süren yargılamada, Oğuz Dik mahkeme başkanı, Osman Pediz ve Sefa Taştan ise üye hakim olarak kürsüdeki yerini aldı. Bülent Karakuş ise duruşma savcısı olarak görev yaptı. Başkan Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Akar, komuta heyeti ve 2 bin 386 kişi müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı. Karar duruşmasına kadar 236 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kayıt altına alındı. Kayıtlar, 2 bin 500 saati buldu. Sanık ve avukatlarının beyanları 50 bin sayfa tuttu.
‘HER ŞEY ACAYİP GÜZEL OLACAK’ DEMİŞTİ
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde “yurtta sulh konseyi üyesi” ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazıcı, darbe girişimine kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başyaveriydi. Bulgaristan’da Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaparken 27 Temmuz 2015’te FETÖ tarafından Erdoğan’ın yanına yerleştirildi. Darbe girişiminden kısa süre önce Erdoğan’ın yurt dışı yolculuklarının birinde bazı gazetecilere “Gülmeye devam edin. Haftaya darbe yaptığımızda nasıl güleceksiniz” diyen Yazıcı’nın, darbe hazırlıklarından bilgisi olduğu 15 Temmuz sonrasında anlaşıldı. Yazıcı mahkemede son sözü sorulduğunda, “Her şey acayip güzel olacak” demişti.
BU TERÖRiSTLERiN HEPSi CEZAEViNDE ÇÜRÜYECEK
Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
TRT’ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Darbe bildirisinde imzası olan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç’e 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar’ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk,141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Genelkurmay’da sivillere ateş eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer’e,
141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Şırnak’taki komando taburlarına Ankara’ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan’a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Ankara’yı bombalayan uçaklara talimat veren isimlerden Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Sözde “yurtta sulh konseyi” üyeleri eski albay Doğan Öztürk, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimini yöneten sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası aldı.
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