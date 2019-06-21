Hepsi hücrede çürüyecek

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbegirişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.

FETO DOSYASI AYRI

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, “anayasayı ihlal” suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139’ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar “Cumhurbaşkanına suikast” suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. Böylece Kılıç 140, diğerleri 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

İCRADA GÖREV ALDI

Darbe girişiminin icra aşamasında görev alan Akın Öztürk, kuvvet komutanları bir bir derdest edilip Akıncı Üssü’ne getirilirken, üssün içerisindeki lojmanda darbeciler tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmek için bekledi. Darbecilerin sözde atama listesinde ‘Genelkurmay İkinci Başkanı’ olarak gösterilen Öztürk’ün, Genelkurmay Başkanının ikna edilememesi halinde Genelkurmay Başkanlığına getirilmesi planlandı.

DARBEDE DIŞ BAĞLANTI

Tanık ve müşteki beyanları üzerine 18 Temmuz 2016’da gözaltına alınan Öztürk, ilk ifadesinde Akıncı Üssü’ne torunlarını görmeye gittiğini, gece boyunca damadını hiç görmediğini iddia etti. Darbeci askerleri vazgeçirmek için görevlendirildiğini ileri süren Öztürk, beyanlarını yalanlayan kamera görüntüleri ve tanık beyanları bulunmasına karşın mahkemede inkardan vazgeçmedi.1996-1998 arasında İsrail Tel-Aviv’deki Türk konsolosluğunda askeri ataşe olarak görev yapan Öztürk’ün, gözaltındayken çevresindekilere söylediği sözler darbe girişiminin dış bağlantılarını göz önüne serdi.

DİŞLİ’YE DE 141 KEZ

Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski tümgeneral Mehmet Dişli, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dişli, FETÖ’nün hain darbe girişimine kadar tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanıydı. Darbe girişiminden önce Genelkurmay karargahındaki odasında eski albay Orhan Yıkılkan ve eski yarbay Levent Türkkan’la darbe girişimine yönelik plan yapan Dişli, toplantıda darbe girişimi sırasında Hulusi Akar’la görüşeceğini ve darbe faaliyetinin başına geçmesini isteyeceğini söyledi. Akar’ın kabul etmesi durumunda Genelkurmay 2. Başkanının da Akın Öztürk olacağını dile getirmişti.