'Her tuzağı bozacağız' Başkan Erdoğan, vatana, bayrağa, istiklale uzanan her eli kıracaklarını belirterek “Cudi’de, Tendürek’te, Gabar’da hatta Kandil’de kırdık, yine kırarız. Türkiye’ye karşı kurulan her tuzağı bozacağız” dedi.