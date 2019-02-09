'Her tuzağı bozacağız'
Başkan Erdoğan, vatana, bayrağa, istiklale uzanan her eli kıracaklarını belirterek “Cudi’de, Tendürek’te, Gabar’da hatta Kandil’de kırdık, yine kırarız. Türkiye’ye karşı kurulan her tuzağı bozacağız” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Sözlerine Pir Sultan Abdal’ın, “Kul Olayım Kalem Tutan Ellere” şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, konuşması sırasında bazı kişilerin kadro taleplerini dile getirmesi üzerine “Biz KİT’lere kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Hepsini verdik, şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi, bir lider değilim, her şeyi verdik. Lütfen samimi ve dürüst olalım. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te ve Kandil’de terörle mücadele verirken, onları temizlerken sizin söylediklerinize bakın” dedi.
YİNE KAZANACAĞIZ
Terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? ‘Domates, patlıcan, sivri biber’ diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Benim Mehmet’imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hala kalkıyor, ‘Patates, soğan, domates, sivri biber’ bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George’a Hans’a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa, gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar.”
HEDEF SAPTIRIYORLAR
Bu milletin üç beş kuruş fazla ödemeyi göze alıp bu toprakları namerde muhtaç etmeyeceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin terör örgütünün güdümündeki parti ile birlikte kurduğu ittifakı görüyorsunuz. Kimler kimler ile iş tutuyor. CHP, HDP, İP, Saadet Partisi. Dördü de el ele kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür. ‘Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.’ Olay bu kadar basit. Gösterdikleri adayların tiniyetlerini birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide geçtiğimiz aylarda yaşanan dalgalanmaların ardından, aldığımız tedbirler sayesinde elde ettiğimiz neticeleri sizlere anlatacağız. Ülkemizin beka meselesi olan Suriye politikamızdaki kararlı durumuzu beraberce tüm dünyaya bir kez daha ilan edecektik. Afrin’de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Afrin’de leblebi çekirdek mi kullandık. Ne kullandık? Mermi kullandık. Bombaları kullandık. Silahlı silahsız tüm insansız hava araçları ile ne yaptık? Bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer, ne patlıcana benzer, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkaleyi fetih ederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar hedef, üç kuruş, beş kuruş yeri geldiği zaman fazla verin ama biz merde namerde bu toprakları yedirtmeyiz.”
HER ELİ KIRARIZ
Başkan Erdoğan, bu yıl 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümünü kutlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: “İşte bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas’ta verirken, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi’de, Tendürek’te, Gabar’da hatta Kandil’de kırdık, yine kırarız.
ESKİ TÜRKİYE HAYALİ
Afrin’de, Cerablus’ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye’nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye’nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart’ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayali kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.”
Yanına gelen genç kızın ricasını kırmadı
Başkanı Erdoğan, Sivas Mitingi sonrasında yanına gelen iki gençle bir süre konuştu. Genç kızlardan birinin ricasını kırmayan Erdoğan, kızın babasını telefonla aradı. Genç kızın, ameliyat olduğu için gelemediği belirtilen babaannesiyle de konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşlı kadın da Erdoğan’a hayır duasında bulundu.
Kale içeriden fethedilir
Alanda AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerinin tezahüratları üzerine Erdoğan, “Ben de AK kadınlarla gurur duyuyorum. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz bugüne kadar kaleyi hep içeriden fethettiniz ve şu kalan 51 günde inşallah bu fethi kaptırmayacaksınız, buna inanıyorum. AK gençler de burada, sizlere inanıyorum, güveniyorum” diye konuştu.
Fitne çıkaranlara bakmayın
Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçtiğimiz yıl Sivas mitinginde yaptığı bir konuşmasını eleştirip, “Siz bakmayın birilerinin fitne çıkarttığına TÜDEMSAŞ’ı güçlendirerek gücüne güç kattık. Sivaslı olduğunu söyleyen birileri çıkıp diyor ki ‘Buranın demir yoluna ne ihtiyacı var’ Vah vah vah. Bir taraftan siyaset yapıyorum diyor. Bir taraftan da Sivaslıyım diyor. Bu nasıl Sivaslılık. Dünya demir yolları ile metrolar ile yerin altındaki hatlarla halkına hizmet ediyor. Bizimki de çıkmış ‘ne ihtiyacı var buranın demir yoluna’ diyor. Önümüzdeki dönemde bu işletmemizi daha da büyüteceğiz. İnadına büyüteceğiz” diye konuştu.
Biz kıraathane diyoruz CHP kumarhane anlıyor
CHP’nin Millet Kıraathaneleri tepkisini eleştiren Başkan Erdoğan, “Eski stadyumun yerine 55 bin m2 alana bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Millet Bahçesi’nin içinde de genişçe bir Millet Kıraathanesi yapıyoruz. Ben kıraathane diyorum CHP kumarhane diyor. Çünkü la teşpih. Dervişin zikri fikri meselesi var ya, bunların durumu da bu. Çok fazla vakit ayırmayalım ona. İşimiz var” dedi.
CUMHUR İTTİFAKI’NDA AK PARTİ VE MHP VAR
Başkan Erdoğan konuşmasında BBP’nin Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’a bir kez daha rahmet dileyerek “Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi birileri çıkıyor, Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu, onu istismar etmek suretiyle arkasından Sivas’ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor” dedi. AK Parti’nin Sivas’ta adayını çekeceği dedikodularına inanılmamasını isteyen Erdoğan “Bizim Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı’nın içinde başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok” ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.