'Her tuzağı bozacağız'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Sözlerine Pir Sultan Abdal’ın, “Kul Olayım Kalem Tutan Ellere” şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, konuşması sırasında bazı kişilerin kadro taleplerini dile getirmesi üzerine “Biz KİT’lere kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Hepsini verdik, şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi, bir lider değilim, her şeyi verdik. Lütfen samimi ve dürüst olalım. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te ve Kandil’de terörle mücadele verirken, onları temizlerken sizin söylediklerinize bakın” dedi.

YİNE KAZANACAĞIZ

Terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? ‘Domates, patlıcan, sivri biber’ diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Benim Mehmet’imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hala kalkıyor, ‘Patates, soğan, domates, sivri biber’ bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George’a Hans’a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa, gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar.”

HEDEF SAPTIRIYORLAR

Bu milletin üç beş kuruş fazla ödemeyi göze alıp bu toprakları namerde muhtaç etmeyeceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin terör örgütünün güdümündeki parti ile birlikte kurduğu ittifakı görüyorsunuz. Kimler kimler ile iş tutuyor. CHP, HDP, İP, Saadet Partisi. Dördü de el ele kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür. ‘Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.’ Olay bu kadar basit. Gösterdikleri adayların tiniyetlerini birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide geçtiğimiz aylarda yaşanan dalgalanmaların ardından, aldığımız tedbirler sayesinde elde ettiğimiz neticeleri sizlere anlatacağız. Ülkemizin beka meselesi olan Suriye politikamızdaki kararlı durumuzu beraberce tüm dünyaya bir kez daha ilan edecektik. Afrin’de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Afrin’de leblebi çekirdek mi kullandık. Ne kullandık? Mermi kullandık. Bombaları kullandık. Silahlı silahsız tüm insansız hava araçları ile ne yaptık? Bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer, ne patlıcana benzer, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkaleyi fetih ederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar hedef, üç kuruş, beş kuruş yeri geldiği zaman fazla verin ama biz merde namerde bu toprakları yedirtmeyiz.”

HER ELİ KIRARIZ

Başkan Erdoğan, bu yıl 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıldönümünü kutlayacaklarını belirterek, şunları söyledi: “İşte bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas’ta verirken, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi’de, Tendürek’te, Gabar’da hatta Kandil’de kırdık, yine kırarız.

ESKİ TÜRKİYE HAYALİ

Afrin’de, Cerablus’ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye’nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye’nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart’ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayali kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.”