'Herkesin başkanı olacağım'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Alevi derneklerince düzenlenen ‘Gelin Canlar Bir Olalım’ programına katıldı.
Belediye başkanlığının 21 yıl sürdüğünü belirten Özhaseki “Ben herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi ayırmayacağım, dışlamayacağım, mazeret bile üretmeyeceğim. Deli gibi çalışacağım. Taşra gibi görünen yarıdan fazlası gecekondu ve altyapısı hiç olmayan bir şehri bırakırken Paris ile yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Orada altyapıyı, üstyapıyı bitirdiğim gibi stadyumlar, barajlar, kayak merkezleri ve raylı sistemleri yaparak modern bir şehir olarak bıraktım” dedi.
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