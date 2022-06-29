Heyecanlandıran açıklama geldi! Türk dünyası resmen birleşiyor

Nahçıvan-Ermenistan sınırındaki Şahbuz ilçesinde yer alan göle Nahçıvan'a gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. 2 bin 500 rakımlı gölün ortasında yüzen bir adacık bulunuyor. Gölün kenarında ise arıcılık faaliyetleri yürütülüyor.

Azerbaycan Devlet Turizm Bakanlığı Kültür Müşaviri Elşen Mustayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batabat Gölü ve çevresinin, Nahçıvan'ın en çok ziyaret edilen bölgelerinin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin Nahçıvan'ın göçebe halkının yaylak yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Mustayev, doğal gölün bir doğa turizmi merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gölün etrafının sık ormanlar ile kaplı olduğunu aktaran Mustayev, "Batabat Gölü ve çevresi, endemik bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir bölge. Bitki örtüsü ile Karadeniz yaylalarını andırıyor. Yüzyıllardan beri balcılar burada konaklıyor. Burada yaşayan insanların çok uzun ömürlü olduğunu biliyoruz. Doğal şartlarda beslendikleri için sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar." diye konuştu.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti idaresinin bölgeyi yıllardan beri çok güzel bir biçimde muhafaza ettiğini belirten Mustayev, şunları kaydetti:



"Bölgede herhangi bir inşaat çalışmasına izin verilmiyor. Bu büyük hazineyi korumak için herkes elinden geleni yapıyor. Burada tabiata zarar vermeyecek bir tesisleşme asgari düzeyde gerçekleşebilir. Fakat betonlaşma kesinlikle olmamalı. Burası festivaller için oldukça uygun bir mekan. Demonte yapılar kullanılarak burada etkinlikler düzenlenebilir."

- "TÜRKİYE'DEN KARDEŞLERİMİZ GELİP GEZEBİLİR, ATA YURTLARINI KEŞFEDEBİLİRLER"

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Nahçıvan Büro Başkanı Rauf Aliyev de Batabat Gölü ve çevresinin, bölgenin en kıymetli noktalarından biri olduğunu söyledi.

Aliyev, Nahçıvan'da aynı anda birçok iklimin yaşandığını ifade ederek, "Buranın iklimi Karadeniz iklimi diyebileceğimiz bir iklim. Oldukça iyi yağış alan bir bölge. Yakın çevresinde kayak merkezleri bulunuyor. Fakat hemen 2 saatlik mesafede Ordubad bölgesinde bambaşka bir iklimle karşılaşabiliyoruz. Bu Nahçıvan'ın en büyük zenginliklerinden biridir." dedi.

Aliyev, Batabat Gölü ve çevresinin gençlerin kullanımına daha fazla açılabileceğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğanın güzelliği ve zengin bitki örtüsünün korunması şartıyla burada özellikle gençler için kampçılık faaliyet alanları zenginleştirilebilir. Çünkü burası hem eğlenmek hem sakinleşmek için bulunmaz bir nimet. Dağcılık alanında faaliyet gösteren sporcular için geniş imkanlar var. Türkiye'den kardeşlerimiz gelip gezebilir, ata yurtlarını keşfedebilirler.



Nahçıvan tarihi bir Türk yurdudur. Turan'ın atasıdır Nahçıvan. Türk yurdunun giriş kapısıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Nahçıvan Türk'ün kapısıdır.' Zengezur Koridoru'nun açılması için çalışmalar yürütülüyor. İnşallah Zengezur Koridoru açıldığında Orta Asya ile Türkiye, kara ve demir yolu ile bağlanacak. İnsanlarımız daha sık görüşecek."