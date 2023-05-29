Hezimetin ardından CHP'liler kazan kaldırdı: Yeter artık rezil olduk!

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye bugün tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP destekli 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atarak ipi göğüsledi. 8'li koalisyondaki seçim hezimetinin ardından CHP'liler isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler adeta çığ gibi büyürken isyan eden CHP'liler, "Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakatı seçimleri önde kapatmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FARK ATTI

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ise bugün tarihinde yapıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 4.5 puan fark attı.

Yüzyılın Seçimi olarak nitelendirilen tarihi seçimde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonu hezimete uğratarak ipi göğüslerken Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu güçlü bir şekilde aldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

8'li koalisyondaki mağlubiyet ardından CHP destekçileri de adeta isyan etti. CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir'in yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

"YETER ARTIK REZİL OLDUK"

Demir'in 'Kılıçdaroğlu' paylaşımına İsyan eden CHP'liler "Yeter rezil olduk, seçim bitti istifa zamanı geldi" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte isyan eden CHP'lilerin tepkilerin bazıları...

"MÜCADELENİZ İŞE YARAMIYOR"

"Artık bitsin. Sizin mücadelenizi görüyoruz, bir işe yaramıyor. Egonuzu bir kenara bırakıp vazgeçin."

"İSTİFA ZAMANI GELDİ"

"Artık seçim bitti, istifa zamanı geldi"

"Hala ... bizde söyle bir söz vardır. Yenilen pehlivan yenilgiye doymazmış. Bence değişimi chp kendinden başlaması gerek"

"Bırakın gidin artık yeter rezil ettiğiniz elinizde Arap atı varken beş yılımızı yediniz"

"Kandırmayın artık insanları yeter be ömrümüz size inanmakla geçti bu seçimi de kazanamıyorsan hangisini kazanacaksınız"

"KOLTUKLARINIZI NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ"

"Biz sizi memnun etmek için mi yaşamak zorundayız? Ne zaman bırakacasınız o tatlı koltuklarınızı?"

"Başdanışmanıydınız. Vekil oldunuz. Tabi ki siz isterseniz devam etmesini. Açıkçası ben halkım ve istemiyorum. İstifa etsin!"