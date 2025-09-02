Hikmet Çetin'den MHP lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

TBMM Eski Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Çetin ve Devlet Bahçeli baş başa görüştü.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı...