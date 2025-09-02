İSTANBUL 31°C / 21°C
Politika

Hikmet Çetin'den MHP lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 17:49 - Güncelleme:
Hikmet Çetin'den MHP lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
TBMM Eski Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Çetin ve Devlet Bahçeli baş başa görüştü.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı...

