Hindistan ve Pakistan gerilimine ilişkin Kurtulmuş: Diplomasi yoluyla çözülmeli, hassas olunmalı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 24 TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Hindistan ve Pakistan gerilimi konusuna değinen Kurtulmuş, 'Diplomasi yoluyla çözülmeli, hassas olunmalı' dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 24 TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Seçimin Türkiye demokrasisine katkısı olacağını düşünüyorum. HDP terörle bizim işimiz yok deseydi biz bugün beka meselesinden bahsetmezdik"
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