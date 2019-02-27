Hindistan ve Pakistan gerilimine ilişkin Kurtulmuş: Diplomasi yoluyla çözülmeli, hassas olunmalı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 24 TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Seçimin Türkiye demokrasisine katkısı olacağını düşünüyorum. HDP terörle bizim işimiz yok deseydi biz bugün beka meselesinden bahsetmezdik"