Türkiye genelinde bazı CHP'li belediyelerin mali durumu yeniden tartışma konusu oldu. Son günlerde özellikle muhalefetin yönettiği bazı belediyelerde borç yükü ve finans yönetimi üzerinden sert tartışmalar yaşanıyor. Tartışmanın son adresi Bodrum Belediyesi oldu. Belediyenin borçlarının milyarlarca liraya ulaştığı iddiası gündeme geldi. Üstelik bu tartışma tek bir belediye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

BORÇ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, şimdi farklı bir tartışma ile gündemde geldi. İddialara göre CHP'li Bodrum Belediyesi'nin borcu milyarlarca liraya ulaştı. Bu borcun 2, 3 milyar liradan 4,7 milyar liraya çıktığı öne sürüldü. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise borçların önemli bir bölümünün önceki yönetim döneminden kaldığını savundu.

Çünkü CHP'li Belediye Başkanı Mandalinci'nin o dönemde belediye meclis üyesi olduğunu ve alınan borç kararlarında mecliste oy kullandığı biliniyor.

BORÇ BÜYÜDÜ, OTEL SATIŞTA

CHP'li belediyedeki borç krizi sonrası, belediyeye ait bazı varlıkların satışı gündeme geldi. Özellikle belediyeye ait lüks bir otelin satışa çıkarılması tartışmaları daha da alevlendirdi. Bazı çevreler Bodrum gibi Türkiye'nin marka değerlerinden biri olan bir ilçenin bu mali tabloya sürüklendiğini savunarak tepki gösterdi.

Borç tartışması sadece CHP'li Bodrum Belediyesi ile sınırlı kalmadı. İstanbul'un CHP'li Üsküdar Belediyesi de benzer bir gündemle konuşuldu. CHP'li Üsküdar Belediyesinin yönetimi, 42 yıl sonra bütçenin bir kısmı için borçlanma yetkisi talep etti. Tartışmaların sadece borç ile de sınırlı olmadığı biliniyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci

İŞÇİLER MAAŞINI ALAMIYOR

İzmir'de bazı belediye işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. Bir tarafta milyarlık borç tartışmaları diğer tarafta maaş bekleyen işçiler ve kamuoyunda sorulan soru giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Tüm gelişmeler "CHP'li belediyeler hizmet mi üretiyor, yoksa borç mu büyütüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP'li belediyeden rant satışı

Nafaka sandı, CHP'li belediye üzerine kondu

CHP, millete hizmete yine duvar ördü