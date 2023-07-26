HKP lideri, seçimlerde destek verdiği Bay Kemal'i hedef aldı: Eşekler bile biliyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon, mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermişti. Terör örgütü FETÖ ve PKK'nın da desteğini arkasına alan Kılıçdaroğlu, seçimlerin iki turunda da ağır yenilgi alarak siyasi kariyerinin 12'nci bozgunu tatmıştı.

Yaşananlar sonrasında parti tabanı, seçmenler ve ittifak ortakları tarafından hedefe konan Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı vererek 'değişim' çağrılarına da kulak tıkamıştı.

HKP'Lİ ANKUT: EŞEKLER BİLE BİLİR Kİ KILIÇDAROĞLU VARKEN CHP TEK BİR OLUMLU ADIM ATAMAZ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakmamasına gönderme yapan Ankut, "Eşekler bile bilir ki; Kılıçdaroğlu başında durduğu müddetçe CHP'nin olumlu anlamda bir tek adım bile atması mümkün, olası değildir." diye konuştu.

Ankut, 28 Mayıs seçimleri öncesinde yayınladığı videoda, "Pazar günü Millet İttifakı'nın adayı Sorosçu Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" diyerek desteğini açıkça ilan etmişti.