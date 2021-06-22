AA 22 Haziran 2021 Salı 16:43 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 16:46

Bont, beraberinde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ile Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Daha sonra Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) yardım yükleme merkezine geçen Bont ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hollandalı heyet daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısına geçerek, yardım aktarım noktasında incelemede bulundu.

Emiel de Bont, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısında büyük ve zorlu yardım operasyonunu görmeye geldiklerini söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, milyonlarca yoksul Suriyeli sivilin hayatını kurtaran yardımların ulaştırılması için önemli olduğunu belirten Bont, şöyle konuştu:

"Yıllardır milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaparak bu kadar büyük bir yükü omuzlayan müttefikimiz Türkiye'ye desteğimizi göstermek için buradayız. Bu mülteci krizinin boyutunu kelimelere dökmek zor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri insanların bu kadar büyük ölçekte zorla yerinden edildiğine tanık olmadık. Suriye krizinin tüm yönleriyle ilgili her zaman aynı perspektifi Türkiye ile paylaşmayabiliriz. Dün Türk muhataplarımızla kapsamlı ve verimli siyasi istişarelerde bulunduk ancak Türkiye'ye kaçan milyonlarca Suriyeli mülteciye kapılarını açtığı için ve bu çabayı neredeyse 10 yıldır sürdürdüğü için Türkiye'ye derin saygı ve takdir duyuyoruz. AB, bu çabada Türkiye'ye destek olageldi."

- "Suriyelilere yardım ulaştırmak, sınır kapısından fazlasını gerektiriyor"

Bont, Suriyeliler için yardımların önemini anlatarak, şunları kaydetti:

"Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ve Esed'in kimyasal silah saldırılarının kurbanlarının tedavi edildiği hastanelerden birini de ziyaret edeceğiz. Şam'da rejimin kontrol ettiği alanlar ile etkin kontrolü dışındaki büyük parçalar arasında ayrım yapmıyoruz. Ancak Şam üzerinden yardım dağıtımı söz konusu olduğunda iki şeyden ciddi endişe duyuyoruz. Yardım saptırma ölçeği ve bu tür yardımların insani ilkelere göre ulaşmaması gerçeği. Bu nedenle Hollanda'nın, İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Donör Destek Grubu başkanlığını devralmasının arifesinde, sınır ötesi yardım konusunda BM'nin 2533 sayılı kararının yenilenmesi ve 2014'ün orijinal kapsamına geri getirilmesinin öneminin, gerçekten de hayat kurtaran gerekliliğinin altını çizmek için buradayız. Ne yazık ki bu çatışmada 10 yıl geçirdikten sonra bile Suriye halkına hayat kurtaran yardımı ulaştırmak, sınır kapısından daha fazlasını gerektiriyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vahim olan durumu daha da şiddetlendirdiğini belirten Bont, "Önümüzdeki haftalarda, BM Güvenlik Konseyi bu konuyu bir kez daha tartışıp oylayacak. Bu önemli insani konuda siyasi kazanç için geçmiş yıllarda vetolarının gücünü kullanan üye ülkelerin onurlu bir hamle yapmasını ve her şeyden önce taşıdığı sorumlulukları yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.