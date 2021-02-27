İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Hollywood yıldızlarından Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz
Politika

Hollywood yıldızlarından Başkan Erdoğan'a büyük sürpriz

Başkan Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 07:51 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 07:51
ABONE OL

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.