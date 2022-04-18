CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Rakel Dink ile görüşen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu "Hrant Dink'in, rahmetlinin tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı" dedi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu konuşmasında FETÖ'nün ismini bile ağzına almadı. Oysa Türk yargısı cinayetin arkasındaki FETÖ'cüleri yakaladı, yargıladı, hüküm verdi.

'AKLAMAYA ÇALIŞIYOR'

Geçen yıl İstanbul'da görülen duruşmada karar açıklanmış ve elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada FETÖ'cü müdürler ağırlaştırılmış hapis cezalarına çarptırılmıştı. 4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, CHP liderini "FETÖ'yü aklamaya çalışmakla suçladı.