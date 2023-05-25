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Politika

HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz yok

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir, 'Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi ederiz ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız.' dedi.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
HÜDA PAR: Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz yok
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14 Mayıs seçiminde AK Parti listesinden Gaziantep milletvekili seçilen Demir, HÜDA PAR İl Başkanlığınca Mardin Öğretmen Evi'ndeki programda gazetecilerle bir araya geldi.

Mardin'in çok kültürlü ve farklı unsurların bir arada barış içinde yaşadığı model bir şehir olduğunu belirten Demir, bu anlayışın geliştirilerek Türkiye'nin geneline yayılmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin geleceğini inşa etme sürecine bakarak hareket ettiklerini söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğu zaman HÜDA PAR her zaman memleketin geleceği, birlik ve berberliğin tesisi için üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Birkaç vekillik ya da Meclise girmek amacıyla bu kararı almadık. Biz memleketin güvenli ellere teslim edilebilmesi için bir inisiyatif aldık."

Demir, milletvekili yemin metni ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Kasıtlı kriz çıkarma ve kaos üretmeye çalışıyorlar. Bu yemin meselesi de bundan dolayıdır. Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider yeminimizi ederiz ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız." diye konuştu.

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