HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Halkımız mandacı zihniyete geçit vermedi

Yapıcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün İstanbul'un fethinin 570'inci, 27 Mayıs'ın da Diyarbakır'ın İslam ordularınca fethinin 1384'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Diyarbakır fatihi İyaz bin Ganem ve Fatih Sultan Mehmet ile askerlerini rahmet ve minnetle andı.

Seçimlere değinen Yapıcıoğlu, ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlanan dünkü seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlattı.

Yapıcıoğlu, seçim başarısından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti, sonucun Türkiye'ye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

"SİYASETİ KİN, NEFRET VE DÜŞMANLIKLA YÜRÜTENLER MAKSATLARINA ULAŞAMAMIŞTIR"

Milletin belli kesimlerce kullanılan nefret diline rağmen sağduyusunu muhafaza ederek iradesini ortaya koyduğunu belirten Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımız, memleketimizin huzuru, selameti ve yönetimde istikrardan yana tercihte bulunarak Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi. Ortaya çıkan bu tablo, seçim kampanyalarını yalan, iftira, algı operasyonları ve kara propaganda üzerinden yürütenlere ders niteliğinde bir cevap olmuştur. Siyaseti rekabet üzerinden değil kin, nefret ve düşmanlıkla yürütenler maksatlarına ulaşamamıştır. Milletimizin iradesine ve istikbaline göz diken bölgesel ve küresel şer güçleri kaybetmiştir. Seçimlerin kazananı ise hiç şüphesiz 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bu sonucun, Türkiye'nin yeni yüzyılı için önemli bir eşik olduğuna inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte ülkemiz çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek."

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın siyasi duruşu ve ortaya koyduğu pratikle sürecin önemli bir aktörü olduğunu, milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hedeflediği başarıyı yüzde 100 elde ederek siyasi alandaki varlığını Meclis'e taşıdığını bildirdi.

Partilerinin 11'inci yılına girdiğine işaret eden Yapıcıoğlu, bu süreçte milletin, memleketin, İslam ümmetinin ve insanlığın mustarip olduğu her meseleyle ilgili çözümler geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Son seçimlerle ilgili uzun süredir yürüttükleri çalışmalara değinen Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamalarının ardından partilerine yönelik kara propaganda faaliyetlerinde ciddi artış yaşandığını ifade etti.

"PARTİMİZİ KRİMİNALİZE ETMEYE ÇALIŞANLAR KESİNLİKLE İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Yapıcıoğlu, "2012 yılında kurulan partimizi 20-30 yıl önceki bazı hadiseler üzerinden kriminalize etmeye ve marjinal, illegal bir yapı gibi göstermeye çalışanlar kesinlikle iyi niyetli değildir. Sözde düşünce ve ifade özgürlüğü altında hakkımızda olur olmaz ithamlarda bulunarak bizi bir yerlere yaftalama telaşına girenlerin düşmanlığı aslında bizim şahsımızda inancımızdan beslenen siyasi mefkuremizedir." dedi.

Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti listelerinden HÜDA PAR'ı temsilen gösterdikleri 4 adayın tamamının milletvekili seçildiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, artık seçimin sonlandığını ve icraat zamanı olduğunu dile getirdi.

Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın arasına fitne tohumları ekmeye çalışanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri düşmanlaştıranların bu sonuçlar üzerinde düşünüp ders çıkarmış olduklarını, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir siyasi anlayışla bir yere varılamayacağını görmüş ve anlamış olduklarını ümit ediyoruz. Halkımız şundan emin olsun ki insanı, adaleti, huzuru ve kardeşliği esas alan siyasetimizle başta yerli ve sivil bir Anayasa olmak üzere yargıdan ekonomiye, eğitimden sağlığa, aile kurumunun korunmasından sosyal hizmetlere kadar ülkemizin, maddi ve manevi dinamikleriyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde yeni yüzyılda yoluna devam etmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız. Bu çalışmalarımızın çıkış noktası ve ana gayesi, memleketimizin ve halkımızın maslahatı olacağını buradan ilan etmek isterim."