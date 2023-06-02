HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Yapıcıoğlu'ndan önce de HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı yemin etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etmişti.

Yapıcıoğlu da Meclis'e gelerek kaydını yaptırdıktan sonra yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Özel'in iddiasını yalanlamıştı. Yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Yemin metnini elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" ifadelerini kullanmıştı.



