İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti
Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin etti.

2 Haziran 2023 Cuma 20:58 - Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti
ABONE OL

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Yapıcıoğlu'ndan önce de HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı yemin etti.

CHP'NİN "YEMİN" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etmişti.

Yapıcıoğlu da Meclis'e gelerek kaydını yaptırdıktan sonra yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Özel'in iddiasını yalanlamıştı. Yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Yemin metnini elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" ifadelerini kullanmıştı.


  • HÜDA PAR
  • yemin
  • Zekeriya Yapıcıoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.