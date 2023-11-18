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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e ilişkin, 'Çocuk ve kadın öldürmekten daha kötü bir şey var. Çocuk öldürmeyi meşru bir hak olarak kabul etmek, çocuk öldürmekten bin kat beterdir. Bunu kendilerinde bir hak görüyorlar.' değerlendirmesinde bulundu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki
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Zeytinburnu Belediyesi Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde aralarında Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın da bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya gelen Yapıcıoğlu, "siyonistlerin çok uzun süredir, kendilerini devlet olarak ilan etmeden önce basını bir silah gibi kullanmaya başladıklarını ve hala kullandıklarını" söyledi.

Filistinlilerin elinde sosyal medya olduğunu ancak bu mecrayı çok güçlü kullanamadıklarını belirten Yapıcıoğlu, "Fakat sizler, bizler, bin kilometre uzaktan yüreği oradaki kardeşi için yaralı insanlar, bizim elimizde de etkili bir güç olan basını, onların silah gibi kullandığı basını, onları etkisiz hale getirmek için kullanamıyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, Filistin için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirerek ayrıca Türkiye'deki insanların maddi-manevi çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

"Cepheyi küçültmek adına her olayda savaşın farklı farklı isimlendirildiğini" ifade eden Yapıcıoğlu şöyle devam etti:

"1948'de önce Arap-İsrail savaşı dediler. Karşı cepheyi küçültmek adına İsrail-Filistin savaşı dediler. Sonra biraz daha küçülttüler, İsrail-Gazze savaşı dediler. En son İsrail-Hamas savaşı dediler. Yani Gazze'deki herkes de bu savaşın tarafı değil. Yavaş yavaş küçültülüyor. Ama öte taraftan kendileri, kendi halkalarını, cephelerini, taraftarlarını olabildiğince genişletmek için yine her türlü şeyi yapıyorlar."

Savaşın bir tarafının siyonizm, diğer tarafının ise Müslümanlar ve insani değerler olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, İsrail'in tüm insani değerlere, tüm dünyaya, insanlıktan, adaletten yana, barış, adalet, hürriyet isteyen tüm insanlara meydan okuyarak savaş ilan ettiğini belirtti.

Yapıcıoğlu, "siyonizm veya adına İsrail denilen yapılanmanın, dünyanın en tehlikeli terör örgütü olduğunu" ifade etti.

Artık sayıların bir önemi olmadığını, binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğünü, cami, kilise, ambulans ve hastanelerin bombalandığını belirten Yapıcıoğlu, "Çocuk ve kadın öldürmekten daha kötü bir şey var. Çocuk öldürmeyi meşru bir hak olarak kabul etmek, çocuk öldürmekten bin kat beterdir. Bunu kendilerinde bir hak görüyorlar." dedi.

  • Zekeriya Yapıcıoğlu
  • Gazze
  • israil

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