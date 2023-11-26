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Politika

HÜDA PAR'dan yeni anayasa açıklaması

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, 'Eğer bu memleketi seviyorsak, bu millete yaraşır bu milletin layık olduğu bir anayasayı hep beraber yapalım.' dedi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 20:50 - Güncelleme:
HÜDA PAR'dan yeni anayasa açıklaması
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Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda HÜDA PAR Siirt İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı.

Kongrede konuşan Ramanlı, ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeni anayasa için tüm partilere sorumluluk düştüğünü ifade eden Ramanlı, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Ramanlı, "Eğer bu memleketi seviyorsak, bu millete sevdalıysak gelin bu millete yaraşır bu milletin layık olduğu bir anayasayı hep beraber yapalım. Bu ülkede her inançtan insan var. Herkesin adil bir şekilde yaşayabileceği temel hak ve hürriyetlerini hakkıyla kullanabileceği bir anayasayı mümkün kılabiliriz. Çağrımız tüm siyasi partilere yani anayasa konusunda bir irade göstermeleri yönünde." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Ramanlı, uluslararası toplumun bu saldırılara sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tek liste ile gidilen seçimde Abdulhakim Tekin yeniden il başkanı seçildi.

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