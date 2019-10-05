''Hukuki istikrar olmazsa yargıya güven olmaz'' 

Vatandaşların Türk yargısından beklentisinin adil kararın makul sürede verilmesi olduğunu ifade eden Gül, “Bizim hedefimiz 82 milyon, doğusu ile batısı ile zengini ile fakiri ile siyasi düşüncesi ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun ‘adliyenin kapısından girersem bana adil davranacaklardır, ayrıcalık ayrımcılık yapmayacaklardır’ düşüncesini hakim kılmak bizim temel amacımızdır” dedi.

İKİ YENİ USÜL GETİRİLİYOR

Kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Belgesi’nin 2023’e kadar bir yol haritası niteliğinde olduğunu vurgulayan Gül, şu görüşlerini paylaştı: “Birinci paket olarak Meclise gelen bir teklif oldu. Özellikle pakette de ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren düzenlemeler bulunmaktadır ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler söz konusu. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar kadar hukuk istikrarı da bir devlet için bir millet için çok önemlidir. Hukuki istikrar da olmazsa insanların yargıya güveni olmaz. İşte bu nedenle hukuk istikrarını sağlamak adına da çok önemli bir düzenlemeyle içtihat birliğini de sağlayacak şekilde düşünce, ifade özgürlüğünü daha da güçlendirici bu düzenleme yine yürürlüğe girmektedir.”

Türkiye’de iki yeni usulü, ceza muhakemesi sistemine bu pakette kazandırdıklarına dikkati çeken Gül, “Bir seri yargılama, iki basit yargılama usulü” dedi. Gül, artık vatandaşların “Seni sürüm sürüm süründüreceğim” demeyeceğini “mahkemeye seni vereceğim, hakkımı söke söke alacağım” diyeceğini anlattı.