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Politika

Hulusi Akar mikrofon polemiğine son noktayı koydu! Fondaş medyanın algı operasyonu çürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Milletvekili Bektaş'ın ortaya attığı ve fondaş medyanın çarpıttığı mikrofon polemiğine son noktayı koydu. Akar, 'Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı incelemeye karşılık bilirkişi raporu var. Rapor da söz konusu videodaki, ses kaydındaki kelimenin 'bilgi' olmadığı 'biri' olduğu söyleniyor. Ve ayrıca burada konuşan arkadaşlarımız yeminli şahit.' dedi.

6 Haziran 2024 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Hulusi Akar mikrofon polemiğine son noktayı koydu! Fondaş medyanın algı operasyonu çürüdü
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TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili görüşmelerinde CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın "Çalışmalar esansında gördük ki bir emri yerine getirme psikolojisiyle hareket ettiklerini görüyoruz. O şekilde bilgi geldi ret edeceğiz ifadeleri Komisyon Başkanımızın müktesebatına yakışmayan bir durum olmuştur" cümlesine istinaden Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

Akar şu ifadeleri kullandı:

Ben bu arkadaşımıza konuyu açtığı için teşekkür ediyorum. Biz burada ki çalışmaların uhuletle ve suhuletle devamı açısından bu konulara girmemiştik.

Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı incelemeye karşılık bilirkişi raporu var. Rapor da söz konusu videodaki, ses kaydındaki kelimenin "bilgi" olmadığı "biri" olduğu söyleniyor. Ve ayrıca burada konuşan arkadaşlarımız yeminli şahit.

"O KELİME ÜZERİNDE TEPİNDİLER"

Mevzu şu iki önerge geldi diyor arkadaşlarımız bize. Bir önerge okunuyor, diğeri nerede diyorum. Biri geldi diyor biri. İki önergeden biri. Televizyonlar, haber siteleri yanlış anlaşılmadan dolayı biri kelimesini bilgi olarak yayınladılar. Ve maalesef o kelime üzerinde tepindiler. Dolayısıyla bilgi bu kadar açık bu kadar net olmasına rağmen Komisyonun ve Genel Kurulun çalışmalarına gölgelenmesin diye bir yanlış üzerine bina edilen bütün görüş ve değerlendirmelere bugüne kadar cevap vermemiştik.

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