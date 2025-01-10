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Politika

Hulusi Akar: Milletimizi 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 'Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mücadelemiz en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edecek. İnşallah, asil milletimizi 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız.' dedi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 07:40 - Güncelleme:
Hulusi Akar: Milletimizi 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) 45'inci yılı için düzenlenen programa katıldı.

Akar, düğün salonunda gerçekleştirilen KGC 45'inci Yılı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda önemli işler yaptıklarını söyledi.

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mücadelemiz en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edecek. İnşallah, asil milletimizi 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız." dedi.

Akar, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinerek, "Diğer taraftan Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü gibi konularda yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sağladık, sağlamayı da sürdürüyoruz. Bizim dileğimiz bağımsız, egemen, demokrat bir Suriye'nin kardeşçe, iyi komşuluk çerçevesi içerisinde onlarla beraber hayatımızı sürdürmemizdir." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'de cemiyetin eski ve yeni başkanlarıyla birlik ve beraberliğinin sürdüğünü, bunun önemli olduğunu kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin her dönemde önemli işlere imza attığını dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise cemiyet için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, gazetecilere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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