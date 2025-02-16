Hulusi Akar: Savunma sektörü, ulusal güvenliğin bu yaşam hatlarını güvence altına almada öncü olmalı

Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda "Savunma sektöründe kritik tedarik zinciri kesintilerini nasıl azaltabiliriz?" başlıklı oturumda konuştu.

Savunma sektöründeki kritik tedarik zincirlerinin, bugünün dünyasında her zamankinden daha savunmasız olduğuna dikkati çeken Akar, "Günümüzün birbirine bağlı dünyasında, jeopolitik gerginlikler (ABD ile diğer ülkeler arasındaki tarifeler gibi) ve siber saldırılar dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle kritik tedarik zincirleri her zamankinden daha savunmasızdır. Son zamanlarda, ABD ile Kanada, Meksika, Çin ve AB dahil diğerleri arasındaki tarife gerginliği, kritik tedarik zincirinde gecikmelere ve duraklamalara neden olabilir. Savunma sektörü, ulusal güvenliğin bu yaşam hatlarını güvence altına almada öncü olmalıdır. Başka bir deyişle, güvenli ve emniyetli alanlar ve özellikle Deniz İletişim Hatları sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Akar, öncelikle riskler, tehditler ve tehlikelerin değerlendirilmesinin; tehditler oluşmadan önce tespit etmek için istihbarat toplanması gerektiğinin altını çizerek, ayrıca çeşitlendirmenin de çok önemli olduğuna işaret etti. Akar, temel malzemeler için tek bir kaynağa güvenilmeyeceğini, bunun yerine yerel üretime yatırım yapılması ve ittifakları güçlendirmek gerektiğini belirtti.

- "HAZIRLANIN, UYUM SAĞLAYIN VE İŞBİRLİĞİ YAPIN"

Komisyon Başkanı Akar, Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna savaşları gibi olayların tedarik zincirinin kesilmesi bakımından en ciddi risk faktörleri arasında olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin, Filistin'de kalıcı ateşkes ve kalıcı çözüm istediğini de vurguladı. Akar, "Hiçbir zaman, hiçbir kesintinin olmadığı bir dünyaya sahip olmayacağız. Ama bu bilinçle ve emniyetiniz için gelecekteki kesintilerden etkilenmemek için hazırlanın, uyum sağlayın ve işbirliği yapın." sözlerini sarf etti.

Hulusi Akar, girişimlerin ve teknoloji bozucuların ulusal savunmada oyunun kurallarını değiştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"NATO bunu fark etti ve avantajlarından yararlanmak için Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcı (DİANA) programını başlattı. Geleneksel savunma firmalarından daha hızlı son teknoloji ve otonom sistemler geliştirerek hız, inovasyon ve çeviklik getiriyorlar. Ayrıca ticari teknolojiyi kullanarak güçlü askeri uygulamalar oluşturarak uygun maliyetli çözümler sunuyorlar. Baykar'ın Türkiye'deki insansız hava araçlarının modern savaşı nasıl dönüştürdüğüne bir bakın."