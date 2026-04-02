Hulusi Akar'dan Rum kesimine net uyarı: Risk alıyorlar!

Akar, Meclis'te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile görüştü. Görüşmeye, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de katıldı.

Görüşmede Akar, Kıbrıs'ın, Türkiye'nin milli meselesi olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs'ı her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı bazı kararların hiç de doğru olmadığını görüyoruz. Herhangi bir şekilde diğer ülkelerin orada üs kurmaları, oraya yerleşmeleri sadece kendilerinin değil bütün adanın güvenliğini çok ciddi şekilde riske etmekte." diye konuştu.

Barışçıl yol ve yöntemlerle KKTC'lilerin haklarının korunmasını isteyen Akar, KKTC'lilerin orada herhangi bir azınlık ya da herhangi bir topluluk değil, Ada'nın gerçek sahipleri olduğunu vurguladı.

EOKA'nın bir terör örgütü olduğunu belirten Akar, "bazılarının" bunu bilmediğini ya da görmediğini kaydetti.

Barış ve huzurun devam etmesini isteyen Akar, iyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin oradaki varlığını sürdüreceğini bildirdi.

Birtakım sloganlarla, duygusal açıklamalarla huzurun bozulmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "25 Mart'ta yapılan konuşmaları da şiddetle kınıyoruz. Atina'daki yürüyüş sırasındaki lafları, sözleri onların hepsini kendilerine iade ediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye gerçekten vakurdur, Türk askeri vakurdur, Türk siyasileri vakurdur. Biz hiçbir şekilde böyle seviyesiz tartışmalara, seviyesiz suçlamalara girmedik, girmeyiz. Fakat bunların da bu şekilde yapmalarıyla bir yerlere varamayacaklarını bilmeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hulusi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki egemen eşit iki devlet. Artık geldiğimiz noktada bunu görmemiz lazım. Egemenlik ve eşitlik meselesi çok çok önemli ve eşit uluslararası statüden bahsediyoruz. Bunun mutlaka gerçekleşmesi lazım. Oradaki yaşayan kardeşlerimizin hakkı ve hukuku. Yani uluslararası hukukun gereği bu. Maalesef bazı Avrupalı müttefiklerimiz bu konuda son derece bencil, son derece yanlı, son derece taraflı tutum içindeler. Gerçekleri görmemekte, bu izolasyonun bitirilmesi konusunda hiçbir gayret göstermemekte ve oradaki insanları, gerçekten uluslararası hukuka uyan Türk tarafını bir anlamda cezalandırmaktadırlar."

"GÜVENLİK TEHDİDİ ALTINDA YAŞANAN BİR ADAYI TERCİH ETMİYORUZ"

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu da terör örgütü EOKA'yı öven açıklamaların GKRY'nin zihniyetinin değişmediğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin desteğinin önemini anlatan Korukoğlu, GKRY'nin farklı ülkelerle ve aktörlerle yaptığı askeri anlaşmaların Ada'yı "hedef haline" getirdiğine işaret etti.

Rum yönetiminin, adayı Orta Doğu'da sorunun bir parçası haline getirdiğini aktaran Korukoğlu, "Biz böyle bir adayı tercih etmiyoruz. Böyle güvenlik tehdidi altında yaşanan bir adayı tercih etmiyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, silahlanma ve kurduğu askeri ittifaklardan ve de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri lojistik üs haline getirilmesinden bir an önce vazgeçmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, bir basın mensubunun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aşırı silahlandırılmasına yönelik sorusu üzerine Akar, "Risk alıyorlar. Savunma için çok, taarruz için az." yanıtını verdi.