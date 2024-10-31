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Politika

Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Amacımız terörü ortadan kaldırmak

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini belirterek asıl amacın terörü ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Öte yandan Akar, 'Türk devleti olarak tarihimizle gurur duyuyoruz ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek için çalışıyoruz' dedi.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Hulusi Akar'dan terörle mücadele vurgusu: Amacımız terörü ortadan kaldırmak
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dizi ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Akar, çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Akar, yaptığı konuşmada, "Dünden itibaren değerli arkadaşlarımızla birlikte Manyas, Bandırma ve şimdi de Balıkesir merkezde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk, ihtiyaçlarını belirledik" dedi.

Halkın beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Akar, "Partimize karşı büyük bir teveccüh var. Bu çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası gelişmelere de değinen Akar, terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı vererek, "Tek mücadelemiz teröristlerle. Amacımız sadece terörü ortadan kaldırmak. Türk devleti olarak tarihimizle gurur duyuyoruz ve dostluğumuzu pekiştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Akar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Türkler, Kürtler, Zazalar kardeştir. Sorunların çözüleceğine inanıyorum" dedi. Ayrıca, yeni anayasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Akar, geleceğin inşası için toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projeler geliştireceklerini belirtti.

Ziyarette, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ilçe başkanları ve partililer de hazır bulundu.

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