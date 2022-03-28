Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yürüttüğü aktif dış politikayla ön plana çıktığını söyledi.

Uluslararası basında çıkan yazılara ve yapılan değerlendirilmelere bakıldığında Türkiye'nin önemi konusunda tüm dünyanın hemfikir olduğunu kaydeden Yayman, "Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce son bulmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bir an önce normalleşmesini ve barışın sağlanmasını arzulamaktayız." diye konuştu.

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikayla dünyanın takdirini kazandığına işaret ederek, "Türkiye dünyada daha fazla konuşuluyor, daha fazla takdir ediliyor. 21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaktır. 21. asırda dünyanın süper gücü olan bir Türkiye'yi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Yayman, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını, erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesini, "Expo 2021 Hatay" konusunda eleştiren Yayman, Expo'nun çalışmalarının ve açılışının sürekli ertelendiğini dile getirdi. Yayman, "Yaklaşık 1 milyar lira bütçe ayrılmasına rağmen bugün hala orada somut olarak herhangi bir hizmet bulunmamaktadır." sözlerini sarf etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin, Expo konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Yayman, şunları kaydetti:

"Biz 'Expo yapılmasın' demiyoruz, Expo'ya kategorik olarak karşı değiliz ama Hatay halkının parasının asli hizmetler dururken böylesine işlerde kullanılmasını doğru bulmamaktayız. Biz doğru işler yaptığında başkanı destekleyen, yanlış işler yaptığında da buna 'yanlış' diyen bir siyasi kültürün içinden gelmekteyiz. Başkan, Hatay'da herkese birçok söz vermesine rağmen bu sözlerin hiçbirini gerçekleştirmemiştir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na açık çağrıda bulunuyorum, istediği kanalda, istediği gazetecilerle, istediği televizyoncularla bu konuları konuşmak için buradayız."