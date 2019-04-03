Huzur sağlandı

Hizmet atağıyla ihya edilen Şemdinli’de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Saklı, Çukurca’da Ensar Dündar kazandı. Dündar, yaptığı açıklamada, aday olarak belirlendikten sonra çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi.

DEVAM EDECEĞİZ

İlçede görevlendirmeden sonra ciddi hizmetlerin yapıldığını aktaran Dündar, “Seçim sürecinde kampanyamızda elimizi güçlendiren kayyum son iki yılda Çukurca’da muazzam işler yaptı. Biz de kayyumdan kalan projeleri tamamlayacağımızı, buna daha güzel projeler ilave edeceğimizi halka anlattık. Halkla kucaklaştık. Çukurca artık terörle anılmak istemiyor. Çukurca’ya daha güzel hizmetler yapacağız. Başarımızda Cumhur İttifakın’ın çok büyük bir katkısı var” diye konuştu.