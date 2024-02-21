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Politika

İBB Adayı Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog: Biz Kürtler seni destekliyoruz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ile Kürt kökenli bir vatandaş arasında geçen samimi diyalog çevredikleri gülümsetti. Vatandaş Kurum'a 'Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz.' diyerek desteğini belirtti.

21 Şubat 2024 Çarşamba 22:02 - Güncelleme:
İBB Adayı Kurum ile vatandaş arasında samimi diyalog: Biz Kürtler seni destekliyoruz
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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını İstanbul'un her noktasında yürütüyor.

31 Mart yerel seçimlerine 38 gün kalırken vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam eden Murat Kurum bugün Bahçelievler'deydi.

"BİZ KÜRTLER SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Bahçelievler'de Murat Kurum ile Kürt kökenli bir vatandaş arasına geçen samimi diyalog sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerinde Murat Kurum'u destekleyeceklerini vurgulayan vatandaş, "Biz Kürtler sizi destekleyeceğiz. Sizi memleketimizin gelişmesi, güzelleşmesi için istiyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyor, size saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın" dedi. Kurum vatandaşa sarılarak teşekkür etti.

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