İBB adayı Kurum son anket sonucunu paylaştı: Şu an bir 1 buçuk puan öndeyiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimlerine yönelik soruları cevapladı.

Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden itibaren büyük bir ivme yakaladıklarını belirterek "Hemen adaylığımız açıklanır açıklanmaz 2 puan gerideydik, lansmandan hemen önce anket yaptırdım şu an bir 1 buçuk puan öndeyiz." sözlerini kullandı.

"İSTANBULLULAR İLE KUCAKLAŞIYORUZ"

Kurum, "Seçime 59 gün kaldı. Bizde ilk günden itibaren çarşıda, pazarda, esnafımızın yanında, sokakta yoğun bir çalışma temposuyla İstanbullular ile kucaklaşıyoruz daha önce olduğu gibi." dedi.

"DEPREMZEDELER SİZİ KARDEŞİ GÖRÜYOR"

Depremzede vatandaşlar ile olan diyaloglarına değinen Murat Kurum "Oy vereceğiz, sizi seviyoruz, siz bize bu hizmetleri yaptınız' diyorlar. Bir tane kardeşimiz 'Depremzedeler sizi kardeşi görüyor, siz evin evladı oldunuz' dedi" diye konuştu.

"KENDİSİNİ DAĞLARIN TEPESİNDE GÖRÜYORDU"

Yerel seçimlere yönelik mevcut İBB yönetiminin kendisini çok önde gördüğünün altını çizen Kurum, "En son lansmandan önce yaptırdık yani 1 hafta önce. Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyordu. 8-10 puan öndeyiz gibi bir algıyla başladılar ki rakiplerini bile İstanbul'da aramadılar. Yani İstanbul'un dışında başka alanlarda rakip aramaya çalıştılar. Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık. 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce anket yaptırdım. Şu an biz 1.5 puan öndeyiz." ifadelerini kullandı.

"İETT GEREKİRSE KADINLARI EVİNE BIRAKACAK"

Murat Kurum, İstanbul'un huzurun adresi olması için çalışacaklarını dile getirerek "İstanbul'un sokaklarından korkunun giderildiği, güvensizliğin giderildiği, trafikteki çilenin bittiği, deprem korkusu gibi bu endişeleri giderecek ve adaletli bir sosyal yardım istiyoruz. Sürdürülebilir ve adaletli yani kalıcı istiyoruz." açıklamasında bulundu.

"39 İLÇEDE HİZMET VERECEK HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ"

Sokak hayvanları ile ilgili sorunlara odaklana Kurum, "Öncelikle bu konuya duyarsız kalmayacağız. Yani ilgileniyormuş gibi yapmayacağız. Konunun çözümü noktasında irade neyse bilim insanlarımızla, bakanlıklarımızla o iradeyi ortaya koyup ki buna ilişkin bir çalışma da var. 39 ilçemizde hizmet verecek hayvan bakım merkezlerini kuracağız. İstanbul'da 17 bin tane sahipsiz hayvana bakım yapabilecek alan var yani yetersiz. Mevcut CHP'li yönetim bu konuya da duyarsız kalmış." dedi.

"5 YILLIK BAKANLIĞIM DÖNEMİMDE 350 BİN KONUT YAPMIŞ BİRİYİM"

Kentsel dönüşüm ve depreme yönelik çalışmalara dikkat çeken Kurum, "Yanlış bu bilgi. Ben Bakanlığım dönemimde 350 bin konut yapmış biriyim. Ben 5 yıllık Bakanlığım dönemimde 350 bin konut yapmış biri olarak karşınızda oturuyorum. 5 yılda 46 bin afet konutu yaptım. Anahtarını teslim ettik. Biz bugüne kadar 20 yılda Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle 1 milyon 250 bin konutu yapmış, bitirmiş, vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmiş bir iradeyiz." şeklinde konuştu.

'650 BİN KONUTUN 300 BİNİNİ KİPTAŞ YAPACAK'

Seçimden hemen sonra başlayacakları kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Murat Kurum, "650 bin konutun her ay 60 binini, 5 yılda da 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. Yarısı büyükşehir belediyesinden diyoruz. 300 binini KİPTAŞ yapacak buradaki maliyetin yarısını da biz vereceğiz. 300 bin çarpı 1,5 milyon dediğiniz zaman maliyetin ne olduğu da ortaya çıkar. 100 bin kiralanacak konut yapacağız 39 ilçeye yetecek bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Kentsel dönüşüme tabii tutulmuş alanlardaki vatandaşlarımız o konutlara uygun bedellerle oturabilecek." ifadelerine yer verdi.

'UĞRAŞTIRAN DEĞİL ULAŞTIRAN TRAFİK VADEDİYORUZ'

Murat Kurum, İstanbul'daki trafik sorununun altını çizerek "Ortalama insan ömrünün 3,5 yılı trafikte geliyor. Biz 2019'da 46 dakikada bırakmışız ortalama ulaşım süresini şu an 64 dakikaya çıkmış. Bizim hedefimiz 64 dakikayı 39'a düşürmek." sözlerini kullandı.